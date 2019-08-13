湖人新季全美直播43場最多　勇士第二快艇、火箭並列3

▲湖人新賽季全美直播場數聯盟第1。（圖／路透）



記者張曜麟／綜合報導

今夏自由市場可說是有史以來最狂的一次，其中洛杉磯雙雄湖人、快艇都是今年自由市場的大贏家，而他們之間的對決也是所有球迷所矚目的焦點，在今日NBA公佈的新賽季賽程，湖人在全美直播的比賽場次尚高達43場，是全聯盟第一多，排在後面的則是勇士，快艇則是第三。

湖人今夏透過交易終於得到「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)，戰力大幅提升，同時還簽下了卡森斯(DeMarcus Cousins)、格林(Danny Green)等球員，整體陣容相當豪華，瞬間晉升爭冠勁旅。新賽季NBA直播分別在ABC、ESPN、TNT、NBA TV這4大平台，而湖人一共有43場全美直播，也就是超過了一半的例行賽場次，這是全聯盟第一多的隊伍。

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緊追在湖人後面的則是勇士，儘管他們今年失去了杜蘭特(Kevin Durant)，但因為今年勇士要搬遷至新球館，也留下了柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)、格林(Draymond Green)這3名主力陣容，新賽季仍保有一定戰力，這也讓他們全美直播場次達到42場，僅少於湖人一場。

▲勇士新賽季直播42場聯盟第2。（圖／達志影像／美聯社）



第3的則是快艇，一共有38場全美直播，因為今年快艇搶下了雷納德(Kawhi Leonard)與喬治(Paul George)，是最具看頭以及話題性的球隊之一，同時也被視為奪冠熱門；另外火箭今年也得到了衛斯布魯克(Russell Westbrook)，組成「雙MVP」連線，他們的直播場次也是38場，與快艇並列第3。

值得一提的是，全美直播最少場次的隊伍就是黃蜂和騎士，一共只有3場，倒數第2的則是公牛的4場，而身為豪門球隊的尼克今夏在自由市場引援失敗，沒有任何巨星加盟，導致他們也只有6場直播，可說相當悲哀。

▲快艇直播場次與火箭並列第3。（圖／達志影像／美聯社）