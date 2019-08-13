陸媒曝林書豪加盟CBA可能性大增　已有多隊接觸

▲林書豪加盟CBA的可能性大增。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

NBA自由市場已經開市一個多月，各隊都已經完成大致的補強，但林書豪至今仍是沒人要，而他近期也回到亞洲展開一系列的活動，日前人在中國的林書豪就透露自己有考慮加盟CBA，但目前仍沒有回到NBA機會的林書豪，根據陸媒爆料，豪哥去CBA的可能性大增，已經有多支球隊和他接觸。

上賽季林書豪原先在老鷹效力，但在季中時則被交易到暴龍，儘管一度擔任先發控衛，卻因為適應不良並沒有打出好表現，逐漸失去教練信任並且掉出輪換陣容，到了季後賽更只有垃圾時間才有出場機會，狀況相當慘淡，儘管隨隊奪下冠軍，但林書豪在暴龍卻沒有太多亮眼數據，導致今夏成為自由球員的豪哥，沒有球隊願意將他簽下。

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由於今年等待時間是林書豪等最漫長的一次，他先前回來台灣的分享會上也離下男人淚，認為自己遭到NBA放棄，而近期他參加中國球鞋特步簽約記者會時，也表態自己未來肯定會考慮到CBA打球，因為目前還在尋求回到NBA的機會。但因為遲遲沒有NBA球隊與林書豪交涉，陸媒就爆料豪哥到CBA的機會目前已經大增，而且已經有多支CBA球隊與林書豪的團隊進行接觸，商討來CBA打球的可能性，不過因為還在討論階段，並沒有透露過多的細節。

上賽季林書豪場均繳出9.6分、2.4籃板、3.1助攻，仍是一名不錯的戰力，有許多專家都認為他還是有留在NBA的能力，倘若林書豪真的轉戰CBA，勢必會再創下外援的新高價碼，同時也可能會帶給加盟的CBA球隊極強的戰力。

▲已有多支CBA球隊和林書豪接觸。（圖／路透社）