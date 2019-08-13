運動雲

>

NBA開戰日洛杉磯內戰　聖誕節火箭對決勇士

ETtoday運動雲

▲湖人詹姆斯、熱火波許。（圖／路透）

▲湖人詹姆斯首戰將面對同城勁敵快艇。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

NBA 2019-20賽季例行賽賽程出爐，新球季將在美國時間10月22日，也就是台灣時間23日開戰。首日就將迎來重頭戲洛杉磯內戰。在開戰日暴龍不僅將獲頒上個球季的冠軍戒指，也將面對超級新人威廉森(Zion Williamson)的挑戰。

而在台灣時間26日，威廉森也將迎接第1場在紐澳良的主場賽事，面對的剛好就是上屆最佳新人唐西奇(Luka Doncic)率領的獨行俠。兩位NBA未來看版人物的對決，同樣話題性十足。

請繼續往下閱讀...

11月28日，將是轉戰湖人的戴維斯(Anthony Davis)首次重回紐澳良面對鵜鶘；在波士頓待得不開心的厄文(Kyrie Irving)也要作客塞爾提克。12日則是加入快艇的「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)本季首次踏上加拿大國土，屆時他也將領取冠軍戒指，接受暴龍球迷的喝彩。

台灣時間26日的聖誕節大戰將有5場比賽，首戰是塞爾提克對暴龍，再來是東區兩強公鹿對七六人，接著火箭對勇士，緊接著洛杉磯內戰，最後是鵜鶘對金塊。

進入2020年，1月11日將是威廉森和尼克探花杜克前隊友巴瑞特（R.J. Barrett）碰頭。例行賽尾聲4月16日，老鷹將在主場迎戰騎士，這可能是飛人卡特(Vince Carter)的生涯告別作。

▲鵜鶘選秀狀元威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘選秀狀元威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 聖誕節大戰例行賽洛杉磯內戰
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

中職／一壘觸殺坐地上　林哲瑄澄清：懊惱自己跑壘疏失

中職／郭阜林砍掉重練　回一軍沒有時間表

蔣淯安NBL領軍爭冠　對手廣西威壯也有雙台將在陣

中職／富邦悍將于孟馗改名于森旭　九首變九日

中職／伍鐸將要走人　陳連宏：新洋投最快下周先發

中職／打破高懸26年歷史紀錄！王尉永：不會在意

中職／萊福力飆髒話被警告　退場手遮眼怒嗆抗議主審判決

SBL／戴維斯DLive夏聯復出　麥班達：仍是洋將考慮首選

甲子園／罕見！高校打者稱「不是觸身球」　道歉後開轟

熱門新聞

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

中職／一壘觸殺坐地上　林哲瑄澄清：懊惱自己跑壘疏失

中職／郭阜林砍掉重練　回一軍沒有時間表

蔣淯安NBL領軍爭冠　對手廣西威壯也有雙台將在陣

中職／富邦悍將于孟馗改名于森旭　九首變九日

中職／伍鐸將要走人　陳連宏：新洋投最快下周先發

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2前救援王霍蘭德小聯盟約回國民

3水手新人張景淯連8戰失分

4陸媒曝豪哥加盟CBA的可能性大增

5世籃賽13國球衣設計細節揭秘

熱門新聞

1WNBA上演大亂鬥明星中鋒1打5

2一壘觸殺　林哲瑄澄清：懊惱跑壘疏失

3郭阜林砍掉重練　回一軍沒有時表

4蔣淯安NBL爭冠　對手廣西也有雙台將

5富邦于孟馗改名于森旭　九首變九日

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

彭政閔在合庫很活潑　許順益：他是我的兄弟

赫猛7局無失分、兄弟機槍打線發威　兄弟8比1退富邦

【中職highlight】陳仕朋7局無失分　晚場富邦8比1擊敗兄弟｜8/11 富邦悍將VS.中信兄弟

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366