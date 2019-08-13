NBA開戰日洛杉磯內戰　聖誕節火箭對決勇士

▲湖人詹姆斯首戰將面對同城勁敵快艇。（圖／路透）



記者林育正／綜合報導

NBA 2019-20賽季例行賽賽程出爐，新球季將在美國時間10月22日，也就是台灣時間23日開戰。首日就將迎來重頭戲洛杉磯內戰。在開戰日暴龍不僅將獲頒上個球季的冠軍戒指，也將面對超級新人威廉森(Zion Williamson)的挑戰。

而在台灣時間26日，威廉森也將迎接第1場在紐澳良的主場賽事，面對的剛好就是上屆最佳新人唐西奇(Luka Doncic)率領的獨行俠。兩位NBA未來看版人物的對決，同樣話題性十足。

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11月28日，將是轉戰湖人的戴維斯(Anthony Davis)首次重回紐澳良面對鵜鶘；在波士頓待得不開心的厄文(Kyrie Irving)也要作客塞爾提克。12日則是加入快艇的「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)本季首次踏上加拿大國土，屆時他也將領取冠軍戒指，接受暴龍球迷的喝彩。

台灣時間26日的聖誕節大戰將有5場比賽，首戰是塞爾提克對暴龍，再來是東區兩強公鹿對七六人，接著火箭對勇士，緊接著洛杉磯內戰，最後是鵜鶘對金塊。

進入2020年，1月11日將是威廉森和尼克探花杜克前隊友巴瑞特（R.J. Barrett）碰頭。例行賽尾聲4月16日，老鷹將在主場迎戰騎士，這可能是飛人卡特(Vince Carter)的生涯告別作。

▲鵜鶘選秀狀元威廉森。（圖／達志影像／美聯社）