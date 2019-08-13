運動雲

>

潘政琮對尬偶像伍茲　興奮發片穿「老虎」衣慶祝

ETtoday運動雲

▲台灣好手潘政琮奪PGA生涯首座冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣高球好手潘政琮。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

美國高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）上週因傷退出北方信託高球賽，台北時間16日他將繼續出征PGA巡迴賽季後賽第二站BMW錦標賽。而我國高球好手潘政琮也將出賽，能夠與偶像同場競技，讓潘政琮興奮不已。

伍茲在北方信託高球賽第一輪打出糟糕的75桿，隔日他發布聲明表示，自己腹外斜肌受傷，以及背部僵硬造成疼痛，不得不退出比賽。伍茲首輪爆桿落後領先者多達13桿，基本上已無晉級機會，退賽後直接展望季後賽第二站的BMW錦標賽。

請繼續往下閱讀...

▲PGA美國名人賽,老虎伍茲,義大利好手莫利納瑞（Francesco Molinari）。（圖／達志影像／美聯社）

▲高球名將老虎伍茲。（圖／達志影像／美聯社）

聯邦快遞盃積分榜上排名前70位的球員，都將進軍本週開打的BMW錦標賽，但韓國選手凱文·娜（Kevin Na）因為老婆懷胎10月即將臨盆，於是退出了這場比賽，因此只有69名球員參與這場賽事。

目前伍茲在聯邦快遞盃積分榜上跌至第38位，在BMW錦標賽結束之後，在聯邦快遞盃排名前30名的選手，將可獲得PGA巡迴錦標賽的入場券。伍茲去年在PGA美巡賽封關戰巡迴錦標賽，拿下暌違5年多來的首座美巡賽冠軍。

伍茲、潘政琮和霍雪爾（Billy Horschel）將於本週五（16日）展開比賽。得知將要跟偶像老虎伍茲同場競技，潘政琮感到相當興奮，在社群網站推特上發布影片，身上穿著老虎的休閒T-Shirt，寫道「當發現和老虎一起在週四、週五比賽，這就是我慶祝的方式。」

關鍵字： 潘政琮老虎伍茲
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

中職／一壘觸殺坐地上　林哲瑄澄清：懊惱自己跑壘疏失

中職／郭阜林砍掉重練　回一軍沒有時間表

蔣淯安NBL領軍爭冠　對手廣西威壯也有雙台將在陣

中職／富邦悍將于孟馗改名于森旭　九首變九日

中職／伍鐸將要走人　陳連宏：新洋投最快下周先發

中職／打破高懸26年歷史紀錄！王尉永：不會在意

中職／萊福力飆髒話被警告　退場手遮眼怒嗆抗議主審判決

SBL／戴維斯DLive夏聯復出　麥班達：仍是洋將考慮首選

甲子園／罕見！高校打者稱「不是觸身球」　道歉後開轟

熱門新聞

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

中職／一壘觸殺坐地上　林哲瑄澄清：懊惱自己跑壘疏失

中職／郭阜林砍掉重練　回一軍沒有時間表

蔣淯安NBL領軍爭冠　對手廣西威壯也有雙台將在陣

中職／富邦悍將于孟馗改名于森旭　九首變九日

中職／伍鐸將要走人　陳連宏：新洋投最快下周先發

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2前救援王霍蘭德小聯盟約回國民

3水手新人張景淯連8戰失分

4陸媒曝豪哥加盟CBA的可能性大增

5世籃賽13國球衣設計細節揭秘

熱門新聞

1WNBA上演大亂鬥明星中鋒1打5

2一壘觸殺　林哲瑄澄清：懊惱跑壘疏失

3郭阜林砍掉重練　回一軍沒有時表

4蔣淯安NBL爭冠　對手廣西也有雙台將

5富邦于孟馗改名于森旭　九首變九日

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

彭政閔在合庫很活潑　許順益：他是我的兄弟

赫猛7局無失分、兄弟機槍打線發威　兄弟8比1退富邦

【中職highlight】陳仕朋7局無失分　晚場富邦8比1擊敗兄弟｜8/11 富邦悍將VS.中信兄弟

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366