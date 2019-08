潘政琮對尬偶像伍茲　興奮發片穿「老虎」衣慶祝

▲台灣高球好手潘政琮。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

美國高球巨星老虎伍茲(Tiger Woods)上週因傷退出北方信託高球賽,台北時間16日他將繼續出征PGA巡迴賽季後賽第二站BMW錦標賽。而我國高球好手潘政琮也將出賽,能夠與偶像同場競技,讓潘政琮興奮不已。

伍茲在北方信託高球賽第一輪打出糟糕的75桿,隔日他發布聲明表示,自己腹外斜肌受傷,以及背部僵硬造成疼痛,不得不退出比賽。伍茲首輪爆桿落後領先者多達13桿,基本上已無晉級機會,退賽後直接展望季後賽第二站的BMW錦標賽。

▲高球名將老虎伍茲。(圖/達志影像/美聯社)



聯邦快遞盃積分榜上排名前70位的球員,都將進軍本週開打的BMW錦標賽,但韓國選手凱文·娜(Kevin Na)因為老婆懷胎10月即將臨盆,於是退出了這場比賽,因此只有69名球員參與這場賽事。

目前伍茲在聯邦快遞盃積分榜上跌至第38位,在BMW錦標賽結束之後,在聯邦快遞盃排名前30名的選手,將可獲得PGA巡迴錦標賽的入場券。伍茲去年在PGA美巡賽封關戰巡迴錦標賽,拿下暌違5年多來的首座美巡賽冠軍。

伍茲、潘政琮和霍雪爾(Billy Horschel)將於本週五(16日)展開比賽。得知將要跟偶像老虎伍茲同場競技,潘政琮感到相當興奮,在社群網站推特上發布影片,身上穿著老虎的休閒T-Shirt,寫道「當發現和老虎一起在週四、週五比賽,這就是我慶祝的方式。」

This is how I celebrate finding out playing with on Thursday and Friday @BMWchamps #golf #goat #tigerwoods #fedexcup pic.twitter.com/evEmTtMD3O