潘政琮對尬偶像伍茲　興奮發片穿「老虎」衣慶祝

▲台灣高球好手潘政琮。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

美國高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）上週因傷退出北方信託高球賽，台北時間16日他將繼續出征PGA巡迴賽季後賽第二站BMW錦標賽。而我國高球好手潘政琮也將出賽，能夠與偶像同場競技，讓潘政琮興奮不已。

伍茲在北方信託高球賽第一輪打出糟糕的75桿，隔日他發布聲明表示，自己腹外斜肌受傷，以及背部僵硬造成疼痛，不得不退出比賽。伍茲首輪爆桿落後領先者多達13桿，基本上已無晉級機會，退賽後直接展望季後賽第二站的BMW錦標賽。

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▲高球名將老虎伍茲。（圖／達志影像／美聯社）



聯邦快遞盃積分榜上排名前70位的球員，都將進軍本週開打的BMW錦標賽，但韓國選手凱文·娜（Kevin Na）因為老婆懷胎10月即將臨盆，於是退出了這場比賽，因此只有69名球員參與這場賽事。

目前伍茲在聯邦快遞盃積分榜上跌至第38位，在BMW錦標賽結束之後，在聯邦快遞盃排名前30名的選手，將可獲得PGA巡迴錦標賽的入場券。伍茲去年在PGA美巡賽封關戰巡迴錦標賽，拿下暌違5年多來的首座美巡賽冠軍。

伍茲、潘政琮和霍雪爾（Billy Horschel）將於本週五（16日）展開比賽。得知將要跟偶像老虎伍茲同場競技，潘政琮感到相當興奮，在社群網站推特上發布影片，身上穿著老虎的休閒T-Shirt，寫道「當發現和老虎一起在週四、週五比賽，這就是我慶祝的方式。」