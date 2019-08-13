辛辛那提／穆雷時隔7個月復出單打　首戰吞敗還需適應

▲辛辛那提大師賽，穆雷復出單打首輪吞敗。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

繼今年初的澳網後，英國前球王穆雷(Andy Murray)時隔7個月重返單打，於辛辛那提大師賽首戰面對世界第66法國好手加斯奎特(Richard Gasquet)，賽前他就曾表示對成績不抱期待，還需要時間適應，最終也遭到對手兩個6比4擊敗，首輪就出局。

今年澳網穆雷在首輪出局後就接受髖部換置手術，直到6月的女王草地賽中，穆雷才重返球場，與西班牙搭檔羅培茲(Feliciano Lopez)拿下男雙冠軍，接著溫網還搭檔小威(Serena Williams)打進混雙16強，狀態看起來相當不錯。

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最終穆雷決定在辛辛那提復出男單，籤表卻相當艱難，即便首輪過關，第二輪還是要面對第四種子蒂姆(Dominic Thiem)，因此穆雷開賽前就表示，這次參賽最主要還是測試自己的狀態，「我在訓練時狀態不錯，但這跟比賽完全不一樣，總有一天你還是得回到球場嘗試比賽。」

穆雷坦言，自己目前還未恢復到過去的水平，面對頂尖選手的強力擊球時，還需要花一點時間適應。時隔7個月再站上男單賽場，穆雷已讓不少球迷感動，可惜辛辛那提首戰，他仍以兩個4比6不敵加斯奎特出局，不過他還和羅培茲搭檔男雙，將於明天出戰32強。

