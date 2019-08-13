世籃賽／羅瑞手傷還沒好　忍痛退出美國隊

▲羅瑞無緣世界盃。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

世界盃男籃錦標賽月底就要開打，但美國隊再次折損主要戰力。上個月才接受手術治療拇指傷勢的暴龍後衛羅瑞(Kyle Lowry)，因為手傷還未痊癒，忍痛宣布退出國家隊。

羅瑞在季後賽對上七六人的時候弄傷左手拇指韌帶，但撐完總冠軍賽才進行手術。他在Instagram上宣布退出國家隊的消息，「我希望能幫助美國在世界盃拿到金牌，也喜歡為國家隊效力，但我現在還無法完全參與比賽。但我知道隊友會有很棒的表現，把金牌帶回來。」

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在美國隊的球星大退潮之中，後場損失不少戰力包括哈登(James Harden)、拓荒者雙槍里拉德(Damian Lillard)和麥卡倫(CJ McCollum)、畢爾(Bradley Beal)等人，目前重擔放在華克(Kemba Walker)、福克斯(De'Aaron Fox)以及米歇爾(Donovan Mitchell)身上。

羅瑞上季總冠軍賽場均 16.2分7.2助攻4籃板1.7抄截，在雷納德(Kawhi Leonard)離開轉投快艇後，他的負擔將更為沈重，為保持身體健康離開國家隊非常合理。2019-20賽季也將是他3年1億美元合約的最後1年，將力求好表現再拚大約。