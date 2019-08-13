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世籃賽／熱身賽八村壘狂轟35分　日本10分勝紐西蘭

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▲八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲八村壘狂轟35分率隊擊敗紐西蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

世籃賽將在31日開打，各國都已經陸續展開熱身賽，而身為亞洲強權的日本也在12日晚間與紐西蘭展開對決，而今年大幅重整的日本在混血中鋒八村壘狂轟35分的帶領下，終場就以99比89收下勝利。

日本今年在資格賽上，原先已經快要看不到世界盃的大門，結果在召回八村壘以及新歸化洋將費茲卡斯(Nick Fazekas)回歸的帶領下，不僅擊敗了澳洲不敗金身，更連勝8場最終拿下世界盃的門票。

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現在日本也進入最後備戰階段，在12日面對紐西蘭的熱身賽中，今年被巫師以第9順位選進的八村壘立刻展現優異身手，全場僅出戰27分鐘，就17投13中轟下35分、5籃板、3助攻，完全沒有任何對手可以阻擋，八村壘在場上可說予取予求，禁區、外線一把罩，憑藉他的強勢發揮，日本最終也以10分差擊敗紐西蘭。

除了八村壘之外，歸化中鋒費茲卡斯同樣也砍了21分、7籃板，是球隊獲勝的另一大功臣；而上賽季在灰熊效力的渡邊雄太本戰則因傷未登場，但馬場雄大則有12分、6助攻；竹內讓次也有10分、6籃板進帳。今年日本分在E組，同組的有美國、土耳其、捷克，是死亡之組，若日本要出線，勢必要發揮更優異的表現才有機會取得小組前2晉級。

▲八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA巫師世籃賽日本紐西蘭八村壘
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