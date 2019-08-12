全運會主視覺公布　時尚Ｘ運動「桃園翻轉中」

記者蔡文鈴／綜合報導

108年全國運動會將於10月19日至10月24日在桃園登場，桃園隊主視覺形象於12日正式公布，桃園市政府今年與知名男性時尚媒體「GQ」跨界合作，透過整合時尚、設計與運動三大面向，打造全新視覺意象，擦亮全運會的嶄新招牌，要翻轉桃園隊形象，打開桃園的能見度，讓外界耳目一新。

距離全國運動會開幕倒數70天選手們蓄勢待發，負責本次設計團隊打造全運會與桃園隊全新形象，特別邀請金曲獎視覺統籌顏伯駿操刀設計，更與二棲設計 27Design共同打造視覺動畫，利用大膽鮮明的紫、黃色調，呈現「桃園翻轉中」的概念，熱血沸騰的視覺動畫，揭開賽會宣傳序幕！

在宣傳短片中可看到，橢圓形除了取球類運動的意象，也象徵著翻轉中的概念，代表桃園正在翻轉，更有期許選手們獲得佳績，揚名國際之意。同時，顏伯駿也與「二棲設計27Design」共同為桃園隊LOGO製作動畫，動態呈現 LOGO蘊含的意象；以小圓球為起點，轉換成籃球、跑道上的球、箭靶上的球、棒球及舉重等，帶出 108 年全國運動會資訊，以及桃園隊或這次賽會的特色賽事。

請繼續往下閱讀...

動畫中更象徵每一次比賽，對選手們來說都是一次次的挑戰與機會，也都是成長的過程，最後出現翻轉中的桃，以翻轉中的桃園呼應這次設計的主軸。

東京奧運將在109年登場，對於確定參加東京奧運的選手來說，全國運動會堪比奧運前哨站，選手也進入緊鑼密鼓訓練期，蓄勢待發。全國運動會所有賽事都是免門票入場，10月 19日至10月24日，歡迎進場看比賽為選手加油，一起挺全運！

▲全運會桃園隊主視覺公布。（圖／翻攝桃園事臉書）