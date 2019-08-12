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世羽賽／北京體育館牆上貼主要對手　戴資穎、周天成都列入

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▲▼ 北京體育館,戴資穎 。（圖／讀者提供）

▲北京體育館貼出主要對手。（圖／讀者提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽19日將於瑞士登場，台將在五單項都有選手出賽，其中暫退位世界球后的戴資穎，本屆力拼晉級四強漢拼牌。不過目前大陸北京體育館牆上貼出2019年羽球世錦賽主要對手，戴資穎、周天成都榜上有名。

戴資穎雖然暫時退位球后，不過仍要力拼明年東京奧運積分賽事，以及本屆世錦賽，過去戴資穎都在世錦賽八強止步，因此也要力拼最佳成績，本屆被安排在籤表最下方首輪輪空，次輪對手將對上德國李怡逢（Yvonne Li）和印尼菲特里亞尼（Fitriani Fitriani）交手後的勝方。

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戴資穎如果次輪順利挺進後，則有機會交手第16種子的大陸蔡炎炎或是南韓金佳恩，8強賽則是有機會對上印度辛度（pusarla v. sindhu），原本也在籤表上半的陳雨菲或是印度塞娜（Saina Nehwal），重新抽籤後，則可能在4強交手。

▼戴資穎 。

▲▼ 北京體育館,戴資穎 。（圖／讀者提供）

而大陸女單過去一直將戴資穎視為最大的假想敵，因為大陸一姊陳雨菲始終無法超越戴資穎，今年何冰嬌的表現也不如預期。而男單部分，台灣一哥周天成本賽季拿下超級1000賽印尼公開賽、超級500賽泰國公開賽冠軍，世界排名擠下大陸石宇奇，來到生涯新高的第二，周天成世錦賽最佳成績也是8強，首輪交手維汀哈斯，8強賽則有機會碰上印度斯里坎特（Kidambi Srikanth），目標也是在拼獎牌。

而現在在北京體育館也出現一個大型橫幅，上面寫著2019年世界羽球錦標賽主要對手，並分為五個單項，各有四組選手，男單就有一哥周天成、現任球王日本桃田賢斗、前丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）、亞運金牌的印尼喬納坦（Jonatan CHRISTIE）。

女單則是有戴資穎、登上世界球后的日本山口茜、世界第4的日本奧原希望，以及現在排在第6的泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）。男單一哥周天成、女單前球后都成為大陸本屆世錦賽的主要目標。

▲▼ 北京體育館,戴資穎 。（圖／讀者提供）

關鍵字： 戴資穎周天成
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