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SBL／DLIVE夏季聯賽13日開戰　待選新秀成關注焦點

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▲▼UBA臺藝大陳懷安 。（圖／大專體總提供）

▲陳懷安有可能投入此次SBL新人選秀。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

DLIVE夏季聯賽將於13日在板橋體育館開打，此次共有SBL、ABL、UBA及菲律賓大學勁旅，共8隊參戰，此次賽事其中一大關注焦點，就是幾名可能報名SBL選秀之新秀，屆時比賽若能有亮眼發揮，勢必讓自身選秀身價有所提升。

此次DLIVE夏季聯賽，仍有SBL包括璞園、裕隆及台銀3支球隊參賽，另外包括UBA上屆冠軍健行科大也報名參賽，另外包括晧宇國際、Footer聯隊則匯集不少待選新秀，而外隊則包括ABL澳門黑熊以及菲律賓FEU大學隊。

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包括「新台灣人」戴維斯，也傳出可能在此次比賽重新披上璞園戰袍登場，而即將於8月30日登場的SBL第17季選秀會，截至12日為止雖然都尚未有選手正式完成報名，但此次夏季聯賽包括陳懷安、張家禾、豐正凱及謝育政等人，都有機會投入此次SBL選秀，在此次夏季聯賽也將是他們可以盡情展現身手的大好機會。

本屆DLIVE夏季聯賽將於8月13日至18日開打，比賽場地皆為板橋體育館，這也將是台灣籃壇經歷先前動盪狀況後，首次SBL球隊正式登場亮相，也可說是SBL第17季的率先前哨戰。

▲醒吾豐正凱帶傷上陣。（圖／大專體總提供）

▲豐正凱此次也投入DLIVE夏季聯賽。（圖／資料照）

關鍵字： DLIVE夏季聯賽陳懷安戴維斯豐正凱謝育正張家禾籃球SBL
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