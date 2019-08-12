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華南銀行贊助中華足協　世足資格賽主場首戰約旦邀球迷進場

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▲▼ 華南銀行贊助中華男足前進2022卡達世界盃 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲左起為吳俊青、潘文傑、陳庭揚 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

中華民國足球協會與華南銀行於8月12日下午於華南銀行總行大樓舉辦「華南銀行贊助中華足協簽約記者會」，由中華足協理事長邱義仁與華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬共同進行簽約儀式，期許中華男足在即將開打的亞洲區資格賽中能帶來絕佳表現。

記者會上特邀教育部體育署葉丁鵬主任秘書到場，更由中華男足選手鋼鐵前鋒吳俊青、定海神針陳庭揚、台灣門神潘文傑穿上由華南銀行冠名的首款企業冠名訓練球衣展現傲人的足下戰技，代表贊助計畫正式啟動。

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▲▼ 華南銀行贊助中華男足前進2022卡達世界盃 。（圖／記者謝孟儒攝）

中華男足目前排名已達第125名，更感謝華南銀行將近十年對於中華足協的全力支持，協助足球運動在台灣更完善的推動，面對即將開打的2022國際足總世界盃，臺灣也將在今年9月展開的亞洲區資格賽中火熱登場，並且面對來自約旦、尼泊爾、澳洲以及科威特的各國勁旅。

中華男足將爭搶進入卡達世界盃足球賽的資格門票；為了讓中華男足能夠盡全力的在球場上有完美表現，華南銀行今(2019)年於亞洲區資格賽期間額外投入新臺幣300萬元的訓練經費，此次合作促成首款國家代表隊的企業冠名訓練球衣，並希望藉由此舉能夠響應全臺企業、團體以及民間單位共同支持。

吳俊青、陳庭揚及潘文傑身著華南銀行企業冠名的訓練球衣亮相，並為大家小秀球技，也特別感謝華南銀行支持。中華男足將在2019年9月5號進行首場主場賽程對上勁敵約旦，9月10號再戰尼泊爾，希望球迷能夠親自到台北田徑場為球員加油，給予更強大的援助。

▲▼ 華南銀行贊助中華足協 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 世足資格賽潘文傑陳庭揚吳俊青
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