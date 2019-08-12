運動雲

>

世足資格賽／吳俊青從教球到考亞A級教練　本屆要拼首積分

ETtoday運動雲

▲▼ 華南銀行贊助中華男足前進2022卡達世界盃 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲吳俊青出席「華南銀行贊助中華足協簽約記者會」 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

中華民國足球協會與華南銀行於12日下午舉辦「華南銀行贊助中華足協簽約記者會」，並另外贊助300萬元，中華男足球吳俊青、陳庭揚及潘文傑等人穿上冠名訓練衣出席記者會。其中吳俊青再回到國家隊後，也多了很多精經歷和對基層的想法。

今年30歲的吳俊青過去短暫離開國家隊後，在前任主帥懷特（Gary White）執教後，又再重披國家隊戰袍，這段時間他也回到家鄉台南教當地俱樂部的小朋友踢球，「從小朋友身上學的很多，台灣小朋友的資質真的很好，可能是誘惑太多，就這個也想要、那個也想要，沒辦法專心。」

請繼續往下閱讀...

不過等到更長大後有旅外的機會時，又會猶豫太多，吳俊青說，「我們以前旅外的機會很少，因為資訊也沒那麼多，但是可能他們現在可能會考慮太多，我們那時候就是那種先去了再說，落選也沒關係，像我去過日本兩次、泰國還有中國，我覺得能出去的幫助都很大。」

▼吳俊青重返國家隊。（圖／資料照／記者張克銘攝）

▲中華男足VS尼泊爾。（圖／記者張克銘攝）

吳俊青說，現在自己要當小朋友們的榜樣，「我知道我一輩子都會在足球路上面，因此在今年也考到了亞足聯A級的教練證，要真的執教可能還沒那麼快啦，我現在先考起來，因為我在成人隊後才入選國家隊，我覺得那時候沒有遇到很好的教練，所以現在自己也有能力了，就想要當教練。」

「希望不要讓小朋友覺得自己的某段時期被耽誤到了。」吳俊青說，「我希望可以踢到40歲，但如果我到那年紀還在踢，其實代表國家隊可能有危機，因為沒有新的選手競爭，我還是希望可以有多點優秀的選手們出現，我也不是那麼容易會被幹掉，如果他們真的很優秀，因此讓我的位置被取代，我也會很甘願退下。」

吳俊青目前先將教小朋友踢球的工作放下，專心準備聯賽擔任台灣鋼鐵助理教練和球員，以及世界盃資格賽，「上一屆我也有踢，但是我們沒能夠拿到積分，今年希望可以拼看看約旦還有尼泊爾，進到最後12強真的太難，但如果可以進到亞洲區的正賽，拿到積分我想會是一個很大的目標。」

▲▼ 華南銀行贊助中華男足前進2022卡達世界盃 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 世足資格賽潘文傑陳庭揚吳俊青
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

推薦閱讀

世足資格賽／連兩主場有優勢　潘文傑：想證明我還是第一門神

中職／萊福力飆髒話被警告　退場手遮眼怒嗆抗議主審判決

中職／伍鐸將要走人　陳連宏：新洋投最快下周先發

中職／陳為民乾女兒老公是張志豪　「我到場看球他都很猛」

中職／打破高懸26年歷史紀錄！王尉永：不會在意

中職／差點創造自主培訓完封勝歷史紀錄　廖乙忠：可以再投

中職／郭阜林砍掉重練　回一軍沒有時間表

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

中職／兄弟重砲群拚隊史紀錄　林智勝看好「雙子」達標

日職／左腳踝觸身球後　王柏融連兩天坐板凳

熱門新聞

中職／萊福力飆髒話被警告　退場手遮眼怒嗆抗議主審判決

中職／伍鐸將要走人　陳連宏：新洋投最快下周先發

中職／陳為民乾女兒老公是張志豪　「我到場看球他都很猛」

中職／打破高懸26年歷史紀錄！王尉永：不會在意

中職／差點創造自主培訓完封勝歷史紀錄　廖乙忠：可以再投

中職／郭阜林砍掉重練　回一軍沒有時間表

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2史上最大咖　李宗盛將為桃猿開唱？

3DLIVE夏聯　待選新秀成關注焦點

4華南銀行贊助中華足協　邀球迷進場

5恰恰花蓮打過最長一役　王光輝引退接棒

熱門新聞

1萊福力飆髒話被警告　退場手遮眼怒嗆

2伍鐸將走人　陳連宏：近日討論去留

3陳為民乾女兒老公是張志豪

4破高懸26年紀錄！王尉永：不在意

5差點創造歷史紀錄　廖乙忠：想拚完封

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

赫猛7局無失分、兄弟機槍打線發威　兄弟8比1退富邦

彭政閔在合庫很活潑　許順益：他是我的兄弟

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366