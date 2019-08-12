世足資格賽／吳俊青從教球到考亞A級教練　本屆要拼首積分

▲吳俊青出席「華南銀行贊助中華足協簽約記者會」 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

中華民國足球協會與華南銀行於12日下午舉辦「華南銀行贊助中華足協簽約記者會」，並另外贊助300萬元，中華男足球吳俊青、陳庭揚及潘文傑等人穿上冠名訓練衣出席記者會。其中吳俊青再回到國家隊後，也多了很多精經歷和對基層的想法。

今年30歲的吳俊青過去短暫離開國家隊後，在前任主帥懷特（Gary White）執教後，又再重披國家隊戰袍，這段時間他也回到家鄉台南教當地俱樂部的小朋友踢球，「從小朋友身上學的很多，台灣小朋友的資質真的很好，可能是誘惑太多，就這個也想要、那個也想要，沒辦法專心。」

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不過等到更長大後有旅外的機會時，又會猶豫太多，吳俊青說，「我們以前旅外的機會很少，因為資訊也沒那麼多，但是可能他們現在可能會考慮太多，我們那時候就是那種先去了再說，落選也沒關係，像我去過日本兩次、泰國還有中國，我覺得能出去的幫助都很大。」

▼吳俊青重返國家隊。（圖／資料照／記者張克銘攝）

吳俊青說，現在自己要當小朋友們的榜樣，「我知道我一輩子都會在足球路上面，因此在今年也考到了亞足聯A級的教練證，要真的執教可能還沒那麼快啦，我現在先考起來，因為我在成人隊後才入選國家隊，我覺得那時候沒有遇到很好的教練，所以現在自己也有能力了，就想要當教練。」

「希望不要讓小朋友覺得自己的某段時期被耽誤到了。」吳俊青說，「我希望可以踢到40歲，但如果我到那年紀還在踢，其實代表國家隊可能有危機，因為沒有新的選手競爭，我還是希望可以有多點優秀的選手們出現，我也不是那麼容易會被幹掉，如果他們真的很優秀，因此讓我的位置被取代，我也會很甘願退下。」

吳俊青目前先將教小朋友踢球的工作放下，專心準備聯賽擔任台灣鋼鐵助理教練和球員，以及世界盃資格賽，「上一屆我也有踢，但是我們沒能夠拿到積分，今年希望可以拼看看約旦還有尼泊爾，進到最後12強真的太難，但如果可以進到亞洲區的正賽，拿到積分我想會是一個很大的目標。」