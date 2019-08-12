馬大偉解盤／紅襪@印地安人　「挺」莊買全場大分

▲普雷薩克（Zach Plesac）。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月13日由波士頓紅襪作客克里夫蘭印地安人，目前運彩盤口開出紅襪讓分、大小10.5分。

先發投手分析

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印地安人先發普雷薩克(Zach Plesac)表現出乎球隊預期，這位菜鳥，過去6次先發球隊全勝，3.13防禦率在全隊先發可以排到第2，生涯大聯盟首戰就是投紅襪，5.1局4安掉1分。

紅襪先發羅里奎茲(Eduardo Rodriguez)本季防禦率4.17，客場稍差防禦率4.46，他算是紅襪陣中比較穩定的先發，本季還未投過印地安人。

莊家思維分析

印地安人很猛，上系列賽去雙城踢館，4戰拿下3勝，目前與雙城並列美聯中區龍頭，紅襪則是持續低迷中，在家對上近況不佳的天使，4戰後兩戰都輸，外卡岌岌可危，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場紅襪賠率為1.88，認為紅襪勝率約52%，算是頗看好紅襪。

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今日選擇「挺」莊理由 :

我是比較看好印地安人，但賭盤很有意見的比賽，我會避掉。推薦大家買大分。紅襪先發羅里奎茲本季就是開大分指標，23場出賽17場開大分，近14場客場12場開大。印地安人先發防禦率佳，但隊友打擊很捧場，出賽也是大分多於小分。這場走機率，推薦全場大分。

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