世足資格賽／連兩主場有優勢　潘文傑：想證明我還是第一門神

▲潘文傑出席華南銀行贊助中華足協簽約記者會 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

中華民國足球協會與華南銀行於12日下午於華南銀行總行大樓舉辦「華南銀行贊助中華足協簽約記者會」，並另外贊助300萬元，中華男足球吳俊青、陳庭揚及潘文傑等人穿上冠名訓練衣出席記者會。球員們也分享對於2022世界盃足球賽亞洲區資格賽的想法。

2022世界盃足球賽亞洲區資格賽將在9月登場，中華男足將碰上澳洲、約旦、科威特以及尼泊爾，第一場主場將在9月5日對上約旦，因為賽程異動，11日又在主場對上尼泊爾，對現在中華隊當家門將的潘文傑來說，「一直是一個想要證明自己的時候。」

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▼吳俊青。

今年瘦15公斤又積極健身的潘文傑笑稱，「上次我落選一場都沒有在名單內，這次就是想證明自己，我還是第一門神，上屆我沒有被選到啊，我真的一直記在心裡面，不過落選也好啦，因為如果上次我有踢了是那個結果，今年我可能也很不想再參加，就這樣子想。」

不過本屆的有世界盃等級的澳洲、可算是第二檔次的科威特，潘文傑說，「不管對手怎樣、籤表怎樣，我就是把握每一場機會，衝一下證明自己，第一場就對約旦，其實我覺得他們不差，可是我們也不差啊！就比起澳洲，約旦可能就是普通的等級這樣。」更重要的是希望球迷能夠進場支持。

▼陳庭揚。

另外，陳庭揚重新回到台灣後，預計企業甲級聯賽第三循環就會上場，「回來台灣很開心，但是也是有點感傷，現在就是重新再出發，狀態就一直維持著，之前跟球隊FUTURO去J3橫濱YSCC練球，強度都很高啊，每天一回來我只想要睡覺而已，累到！不過之後有機會還是會想要出去看看。」

吳俊青則說，「其實連兩場主場也不錯，不用移動的話，對我們來說也有優勢。」談到9月將會和企業聯賽、世界盃資格賽連續的賽程，「我覺得體能上是還好，反而是因為那時候在賽季，我覺得那時候狀態會是最好，而且今年的聯賽強度高很多，這次大家8月底開始集訓，都有共識和目標，加上贏過香港後士氣上也幫助很多。」