SBL／戴維斯DLive夏聯復出　麥班達：仍是洋將考慮首選

▲戴維斯有機會在DLive夏季聯賽重披璞園戰袍上場。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

「新台灣人」戴維斯傳出有望在本屆DLIVE夏季聯賽復出，也測試去年傷後整體恢復狀況。據了解目前戴維斯已經重新加入璞園團隊訓練大約兩周時間，總教練麥班達透露，「戴維斯目前在實戰的感覺上還少了一些，只要他個人表示沒問題，夏季聯賽應該為讓他上場試試身手，他也仍是我們洋將的考慮首選。」

去年7月再度因椎間盤傷勢開刀，戴維斯隨後便一路養傷至今超過1年時間，期間雖一度跟隨瓊斯盃中華白隊訓練，但最終戴維斯仍未在瓊斯盃回歸上陣。

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不過將於8月13日開打之DLive夏季聯賽，璞園球團確定將戴維斯登錄於球員名單中，只要戴維斯本人狀況許可，應該會在此次賽事讓他上場試試。

麥班達透露，「老闆也曾跟我說過，只要戴維斯健康狀況允許，他就是璞園的洋將首選，近期他加入球隊集訓，確實在實戰感覺上還差了一些，這些都還需要時間來恢復。」

另外，麥班達對於璞園新賽季的洋將選擇，也已經有初步想法，「包括身高、薪資限制都是其次，重點是本季的SBL要拖到12月才正式開打，很多洋將並不願意等這麼久，即便9月觀護盃找來洋將測試，中間仍有兩個多月的空檔，洋將究竟是應該先返美還是續留台灣集訓，屆時也是球團必須考量之處。」

但璞園此次將戴維斯納入夏季聯賽名單，對於「新台灣人」來說，絕對也將是一次重新證明自己的機會，本季SBL在雙洋將制度續行，但合計身高、薪資都可能下修情況下，戴維斯只要健康狀態許可下，或許仍將是璞園可考量的有力人選。

▲麥班達認為戴維斯有機會能夠在夏季聯賽上陣。（圖／資料照）