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世籃賽／希臘熱身賽30分勝伊朗　字母哥輕易撕毀哈達迪防守

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▲「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。（圖／達志影像／美聯社）

▲「字母哥」率領希臘以30分差擊敗伊朗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

世籃賽即將在31日開打，各國都進入最後備戰階段，而今年來勢洶洶的希臘也在安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的領軍下誓言取得奧運資格，在今天面對伊朗的熱身賽，「字母哥」僅打21分鐘就繳出雙十數據，也幫助希臘以88比58大勝，其中面對老將哈達迪(Hamed Haddadi)的防守，「字母哥」更是直接無視輾壓。

上賽季大幅成長的安戴托昆波，不僅帶領公鹿打出聯盟第1的戰績，自己更奪下MVP的殊榮，進入休賽季，美國許多大牌球星都為了備戰新賽季，選擇退出今年世籃賽，不過「字母哥」卻相當興奮自己入選國家隊，同時他的哥哥與弟弟也都入選，這是字母三兄弟首次一同在國家隊征戰。

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進入國家隊的「字母哥」依舊像怪物一樣，在比賽中不斷展現誇張的攻防兩端能力，前一場熱身賽對決匈牙利僅上場22分鐘，就攻下19分、8籃板，是全場最高分。今天面對伊朗比賽，「字母哥」則只有出賽21分鐘，再次轟下19分、13籃板、4助攻、2阻攻的全面數據，率領希臘以88比58，30分差輕鬆取得勝利。

其中伊朗禁區是由老將哈達迪坐鎮，不過身為MVP的「字母哥」卻多次選擇直接面對，在首節搶下籃板後，安戴托昆波就直接從後場推進，面對到哈達迪在禁區看守，「字母哥」卻一個閃身就直接爆扣，到了第3節又再次面對哈達迪，這次「字母哥」更狠，直接憑藉身體素質把哈達迪撞開灌籃，可說是直接輾壓了哈達迪。

過去希臘曾在2006年世錦賽擊敗美國，最終拿下銀牌的成績，但近年希臘的戰績卻不理想，已經連續2屆無緣奧運，上一屆世界盃也只有第9名，但今年由「字母哥」帶領的希臘，也被視為世界盃的一大黑馬；今年希臘分在F組，同組的還有紐西蘭、巴西、蒙特內哥羅。

▲「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。（圖／達志影像／美聯社）

▲「字母哥」。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世籃賽公鹿NBA安戴托昆波伊朗希臘哈達迪
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