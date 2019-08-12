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致敬籃球文化　JORDAN 2019年世界盃籃球賽系列鞋款

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▲致敬籃球文化，JORDAN品牌發表2019年世界盃籃球賽系列產品。（圖／Jordan Brand提供）

▲致敬籃球文化，JORDAN品牌發表2019年世界盃籃球賽系列產品。（圖／Jordan Brand提供 以下同）

記者潘泓鈺／綜合報導

在2019年世界盃籃球賽——這一籃球運動歷史上具有里程碑意義的盛事即將在中國展開之際，Jordan品牌發表2019年世界盃籃球賽系列產品，以此致敬籃球文化。此系列包括由Jordan品牌傳奇設計師Tinker Hatfield設計的Jordan Jumpman Diamond、著眼於未來的Air Jordan XXXIII SE，以及經典鞋款 Air Jordan IV與Air Jordan XII。

Jordan Jumpman Diamond

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▲致敬籃球文化，JORDAN品牌發表2019年世界盃籃球賽系列產品。（圖／Jordan Brand提供）

由Jordan品牌傳奇設計師Tinker Hatfield設計，並與Jordan品牌鞋款設計團隊共同打造的Jordan Jumpman Diamond，採用了白色為主色調，並以紅色與金色元素點綴，世界盃籃球賽參賽國家的國旗元素則以暗紋的形式展現在鞋面上。外底和鞋面金色的Jumpman飛人標誌正如球員們奮力追求的獎盃獎牌，與鞋面配色互相輝映。鞋舌內側 “FOR THE LOVE OF THE GAME” 字樣，承載著運動員對籃球運動的熱愛，以及為榮耀奮力一搏的決心。

Jordan品牌實戰鞋款高級設計總監David Cin說道：“在設計這款球鞋時，我們探討的是如何能呈現出一款態度與實戰性能並存的鞋款。Tinker Hatfield 在著手設計時，尋找的是一種能夠在球員最需要穩定的部位提供幫助的結構。鑽石形狀結構可以非常好地獲得這樣的穩定性，同時又不會大量增加球鞋的重量。”

Air Jordan XXXIII SE

▲致敬籃球文化，JORDAN品牌發表2019年世界盃籃球賽系列產品。（圖／Jordan Brand提供）

Air Jordan XXXIII SE 承載了科技、創新以及未來，FastFit 系統更帶領實戰籃球鞋進入了全新的領域。2019年籃球世界盃系列產品中的Air Jordan XXXIII SE鞋面上同樣配以白色與金色的色彩組合，以及國旗元素暗紋。

Air Jordan IV

▲致敬籃球文化，JORDAN品牌發表2019年世界盃籃球賽系列產品。（圖／Jordan Brand提供）

今年是AIR JORDAN IV發表的30周年，為了慶祝這個時刻，此鞋款也被選入了2019年籃球世界盃系列產品。系列中的AIR JORDAN IV採用了暗紅色的鞋面，以海軍藍作為點綴。並在原本鞋側及鞋頭的尼龍網眼部分，以雕刻圖案的形式展示出了世界盃籃球賽參賽國家的國旗元素。

Air Jordan XII

▲致敬籃球文化，JORDAN品牌發表2019年世界盃籃球賽系列產品。（圖／Jordan Brand提供）

Air Jordan XII同樣以白色為主色調，金色、紅色點綴於鞋身，國旗元素暗紋呈現在這款鞋的外側拼接部分。

關鍵字： Jordan Brand
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