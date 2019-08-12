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高球女神何沐妮蘇格蘭站後2回合失常　生涯首大賽35名

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▲LPGA蘇格蘭公開賽，何沐妮。（圖／CFP）

▲LPGA蘇格蘭公開賽，何沐妮拿下第35名。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

LPGA蘇格蘭公開賽11日結束，首度參加大型職業賽的「高球女神」何沐妮，原先在前兩天分別用68和64桿，以總桿數132桿暫居並列第3，但他卻在後面2個回合失常，都超出標準桿，最終僅以第35名結束生涯首場大賽。

年僅20歲的何沐妮，過去佳績不斷，不過蘇格蘭公開賽對她而言是第一個大型職業賽，但何沐妮卻展現的並不像菜鳥，在前2天分別用68與64桿都低於標準桿的優異表現暫居並列第3，而第2天的比賽打18洞都是低於標準桿9桿，同時還有抓一次老鷹，另外還有5次的小鳥， 就可見他的狀態非常良好。

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▲LPGA蘇格蘭公開賽，何沐妮。（圖／CFP）

▲蘇格蘭公開賽是何沐妮首個LPGA大賽。（圖／CFP）

不過到了後面2個回合，何沐妮卻大失常，第3輪雖然抓下2隻小鳥卻也吞了4次柏忌，最終比標準桿多出1桿，以73桿結束，到了第4回合，何沐妮狀態掉更多，一共吞了4次柏忌，以75桿結束；最後何沐妮4個回合下來，以280桿位列第35名，可說是相當可惜，但對於何沐妮而言，首度參賽更多的是在汲取經驗，何沐妮確實也打出令人驚艷的表現。

蘇格蘭公開賽第一名則是南韓女將許美貞，她4個回合分別以66、62、70、66桿，總桿數264桿奪下冠軍，第二名的同樣也是南韓選手，就是前2回合跟何沐妮並列第3的李鄭英，她個回合以67、65、66、70，總桿桿數268桿奪下第2名。

▲高球女神何沐妮。（圖／翻攝自IG／lilymhe）

▲高球女神何沐妮。（圖／翻攝自IG／lilymhe）

關鍵字： LPGA何沐妮蘇格蘭公開賽
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