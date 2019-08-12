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快訊／戴維斯回歸　DLive夏季聯賽有望為璞園再戰

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▲▼SBL冠軍戰第六戰。總冠軍MVP戴維斯（圖／記者李毓康攝）

▲戴維斯此次DLive夏季聯賽有望重披璞園戰袍登場。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

訂於13日開打的D-Live夏季聯賽，有望迎回重量級球星加入，「新台灣人」戴維斯在經過長時間養傷復健後，此次夏季聯賽有望重披璞園戰袍登場亮相，璞園球團方面表示，「戴維斯近期恢復和球團配合訓練，也希望藉由此次夏季聯賽，測試其身手是否已經回到適合比賽狀態。」

2013年正式成為台灣籃壇史上首位「歸化球員」，戴維斯過往為國家隊效力功績無數，但也累積椎間盤大小傷勢，去年他再次因傷開刀缺席亞運，也讓國家隊禁區少了當家門神守護。

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今年戴維斯雖曾短暫與中華白集訓配合，但始終未能在正式比賽上陣，但日前他重新回到璞園球團訓練，璞園方面也確定向D-Live主辦單位提出申請，將戴維斯列入參賽名單。

不過璞園方面表示，「戴維斯是否正式出賽，還是要視他本人狀況而定，球團方面當然也希望透過此次賽事，測試他的身體恢復狀況，是否已經足以應付正式比賽。」

D-Live夏季聯賽將於8月13日在板橋體育館開打，璞園首戰將壓軸於19點30分登場，迎戰菲律賓FEU大學隊。

▲▼世界盃男籃資格賽,菲律賓vs.中華,戴維斯。（圖／記者季相儒攝）

▲戴維斯為中華男籃立下多年汗馬功勞。（圖／資料照）

關鍵字： 戴維斯新台灣人DLive夏季聯賽DLive籃球璞園
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