運動雲

>

UBA台師大4星出席　天王盃中區預賽晉級出爐

ETtoday運動雲

▲天王盃中區預賽。（圖／大漢行銷提供）

▲天王盃中區預賽，UBA台師大邱詠富(左起)、董永全、張兆辰、蔣浩文共襄盛舉。（圖／大漢行銷提供）

體育中心／綜合報導

2019摩曼頓天王盃三對三籃球賽11日移師至台中進行中區預賽，吸引逾200隊投身賽事，參賽年齡更從13歲橫跨到54歲，是各區預賽中參賽年齡最廣的一區，各路好漢齊聚逢甲大學，爭奪僅8張的全國總決賽的門票，晉級隊伍將在8月25日於高雄大魯閣草衙道，為熱情港都帶來仲夏最過癮的籃球嘉年華。

今天中區預賽現場熱鬧非凡，UBA大專籃球聯賽甲一級的台灣師大球員-邱詠富、蔣浩文、張兆辰與董永全等人，更出席力挺摩曼頓天王盃，與參賽選手們體驗中場2 Ball Game、24秒投籃、三分投準等互動遊戲。

請繼續往下閱讀...

身為UBA新兵的邱詠富、蔣浩文與張兆辰，3人勉勵在場球員永遠都要堅持自己的理想，感謝摩曼頓天王盃如此高競爭力的舞台給這些球員；至於連續2年都來朝聖摩曼頓天王盃的董永全表示，摩曼頓天王盃從比賽場地到設施都很不錯，會讓來參加比賽的球員享受其中，自己看到也很開心。

隨著下午比賽進入尾聲，晉級名單陸續出爐，分別由「55森(女子組)」、「冰卡魚(女子組)」、「YWJ(國中組)」、「厭勢(國中組)」、「60249(高中組)」、「三流隊伍(高中組)」、「台北滿隊(大專社會組)」拿到前7張總決賽門票，而壓軸登場的上屆冠軍「小土愛生氣」，在街頭籃球名將程坤貴帶領下，從小組賽一路輾壓對手，決賽也以7比2順利挺進晉級。

過去摩曼頓天王盃賽史還未曾有男子隊伍成功連霸，程坤貴表示，因為陣中球員有換，默契還待加強，對於連霸信心只能說50％，但會努力以衛冕為目標！

▲天王盃中區預賽。（圖／大漢行銷提供）

關鍵字： 天王盃摩曼頓
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

推薦閱讀

中職／萊福力飆髒話被警告　退場手遮眼怒嗆抗議主審判決

中職／伍鐸將要走人　陳連宏：新洋投最快下周先發

中職／陳為民乾女兒老公是張志豪　「我到場看球他都很猛」

中職／打破高懸26年歷史紀錄！王尉永：不會在意

中職／差點創造自主培訓完封勝歷史紀錄　廖乙忠：可以再投

中職／郭阜林砍掉重練　回一軍沒有時間表

中職／兄弟重砲群拚隊史紀錄　林智勝看好「雙子」達標

日職／左腳踝觸身球後　王柏融連兩天坐板凳

歷史最佳！亞洲U23中華男排奪首冠　四局大戰擊退印度

中職／天母球場最後鞠躬　彭政閔依依不捨：真的告別了

熱門新聞

中職／萊福力飆髒話被警告　退場手遮眼怒嗆抗議主審判決

中職／伍鐸將要走人　陳連宏：新洋投最快下周先發

中職／陳為民乾女兒老公是張志豪　「我到場看球他都很猛」

中職／打破高懸26年歷史紀錄！王尉永：不會在意

中職／差點創造自主培訓完封勝歷史紀錄　廖乙忠：可以再投

中職／郭阜林砍掉重練　回一軍沒有時間表

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2U19女壘世界盃中華隊戰績1勝1敗

3勇士砸鍋踢垃圾桶出氣誤觸滅火器

4畢斯利拒絕CBA保障合約只想回NBA

5戴維斯回歸　DLive夏聯有望上陣

熱門新聞

1萊福力飆髒話被警告　退場手遮眼怒嗆

2伍鐸將走人　陳連宏：近日討論去留

3陳為民乾女兒老公是張志豪

4破高懸26年紀錄！王尉永：不在意

5差點創造歷史紀錄　廖乙忠：想拚完封

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

赫猛7局無失分、兄弟機槍打線發威　兄弟8比1退富邦

彭政閔在合庫很活潑　許順益：他是我的兄弟

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366