UBA台師大4星出席　天王盃中區預賽晉級出爐

▲天王盃中區預賽，UBA台師大邱詠富(左起)、董永全、張兆辰、蔣浩文共襄盛舉。（圖／大漢行銷提供）

體育中心／綜合報導

2019摩曼頓天王盃三對三籃球賽11日移師至台中進行中區預賽，吸引逾200隊投身賽事，參賽年齡更從13歲橫跨到54歲，是各區預賽中參賽年齡最廣的一區，各路好漢齊聚逢甲大學，爭奪僅8張的全國總決賽的門票，晉級隊伍將在8月25日於高雄大魯閣草衙道，為熱情港都帶來仲夏最過癮的籃球嘉年華。

今天中區預賽現場熱鬧非凡，UBA大專籃球聯賽甲一級的台灣師大球員-邱詠富、蔣浩文、張兆辰與董永全等人，更出席力挺摩曼頓天王盃，與參賽選手們體驗中場2 Ball Game、24秒投籃、三分投準等互動遊戲。

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身為UBA新兵的邱詠富、蔣浩文與張兆辰，3人勉勵在場球員永遠都要堅持自己的理想，感謝摩曼頓天王盃如此高競爭力的舞台給這些球員；至於連續2年都來朝聖摩曼頓天王盃的董永全表示，摩曼頓天王盃從比賽場地到設施都很不錯，會讓來參加比賽的球員享受其中，自己看到也很開心。

隨著下午比賽進入尾聲，晉級名單陸續出爐，分別由「55森(女子組)」、「冰卡魚(女子組)」、「YWJ(國中組)」、「厭勢(國中組)」、「60249(高中組)」、「三流隊伍(高中組)」、「台北滿隊(大專社會組)」拿到前7張總決賽門票，而壓軸登場的上屆冠軍「小土愛生氣」，在街頭籃球名將程坤貴帶領下，從小組賽一路輾壓對手，決賽也以7比2順利挺進晉級。

過去摩曼頓天王盃賽史還未曾有男子隊伍成功連霸，程坤貴表示，因為陣中球員有換，默契還待加強，對於連霸信心只能說50％，但會努力以衛冕為目標！