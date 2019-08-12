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恩比德跳脫中鋒框架主宰NBA　UA提供最大後盾

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▲UNDER ARMOUR今夏推出頂級團隊籃球鞋「HOVR Havoc 2」。（圖／UNDER ARMOUR提供）

▲UA「HOVR Havoc 2」。（圖／UNDER ARMOUR提供）

體育中心／綜合報導

當今籃球比賽節奏變得更快速，球員在場上的位置與分工漸趨模糊，技術要求也更加全面，球員必須能靈活變換打法，擁有與不同位置球員對位的攻防能力，才能融入進攻體系，獲得更多上場機會。因應現代籃球的全位置打法，UNDER ARMOUR今夏推出頂級團隊籃球鞋「HOVR Havoc 2」，由費城七六人隊「大帝」Joel Embiid領軍，與紐約尼克隊扣將Dennis Smith Jr.和奧蘭多魔術隊「臂展怪物」Mo Bamba攜手分享。

在當今禁區腳步近乎絕跡的NBA賽場，享有「新歐拉朱萬」美名的費城七六人中鋒Joel Embiid，以絕妙的禁區腳步變換，搭配靈活如鋒衛的切入，本季在場上展現高度的主宰能力。

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搶先體驗HOVR Havoc 2的Joel Embiid表示：「這是我穿過最為舒適的一雙籃球鞋，一穿上就等不及上場實戰！」HOVR Havoc 2中底採用全掌HOVR緩震中底，提供絕佳緩震和動能回彈；在中足部分則採用Y字型TPU支撐片，提升橫向運動的穩定性！而橡膠大底則運用人字刻紋設計，幫助強化腳底抓地力。HOVR Havoc 2提供絕佳穩定性，同時兼顧腳掌靈活度，對於身手靈活、進攻手段多元的大個子球員，全面釋放場上的進攻火力。

▲UNDER ARMOUR今夏推出頂級團隊籃球鞋「HOVR Havoc 2」。（圖／UNDER ARMOUR提供）

在灌籃大賽上以驚人彈跳高度和爆發力一鳴驚人的紐約尼克控球後衛Dennis Smith Jr.曾實著一代多款配色上陣，他興奮表示：「HOVR中底是這雙鞋款最吸引我的部分，它十分回彈。

人們對我的彈跳能力印象深刻，即便進行數小時的訓練，鞋款前掌仍充滿回彈，抓地力也十分出色。」相較初代，HOVR Havoc 2進化為全掌HOVR中底，腳感更加柔軟順暢，在外型上則採用中高筒與半襪套式鞋領設計，除了更加便於穿脫外，亦能有效強化中足包覆、增加防護；鞋面也調整為編織合成面料，提升足部舒適度與透氣性；搭配織網繫帶設計，有助緊鎖雙足。即便是需要全場奔馳四十分鐘的鋒衛球員在賽末關鍵時刻，仍可感受充足的中底回饋與反應。

▲UNDER ARMOUR今夏推出頂級團隊籃球鞋「HOVR Havoc 2」。（圖／UNDER ARMOUR提供）

關鍵字： 恩比德七六人UA
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