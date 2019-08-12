畢斯利拒CBA260萬美元保障約　與活塞簽非保障展現決心

▲畢斯利拒絕CBA保障合約，與活塞簽非保障只為回到NBA。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

上賽季到CBA的畢斯利(Michael Beasley)，在征戰半個球季後，現在傳出將以1年短約加盟活塞，而根據活塞隨隊記者愛德華茲(James Edwards III)進一步透露，畢斯利與活塞簽下的是一份非保障合約，但其實有CBA球隊對他開出了260萬美元的保障合約，這也可見畢斯利重返NBA的決心。

畢斯利上賽季原本在湖人打球，不過他卻在季中交易時被打包到快艇，卻立刻遭到釋出，隨後CBA強權廣東宏遠將他簽下後，畢斯利就再次回到CBA戰場打球。不過他只為廣東打了5場比賽，場均繳出22.4分、9.8籃板、4.4助攻，到了季後賽則遭到棄用，但廣東依舊取得了上賽季CBA總冠軍。

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進入休賽季後，畢斯利被廣東放棄，但仍有許多CBA球隊有意簽下他，不過在昨天傳出畢斯利選擇與活塞簽下1年短約，而根據愛德華茲進一步披露，這份合約是一份非保障合約，代表畢斯利若新賽季要進入15人名單，將要在訓練中展現更強的慾望，才有機會留在活塞，並在新賽季將合約轉正。

此外愛德華茲還表示，為了回到NBA，畢斯利放棄了CBA球隊為他提供的一份260萬美元的保障合約，另外據傳還有球隊向他開出500萬美元的合約，但這些卻全部被畢斯利拒絕，為了就是想要重返NBA，這也可見畢斯利想要重返NBA的決心；不過日前畢斯利因為違反禁藥規定，被NBA禁賽5場，若他真的要重回NBA勢必要付出更大的努力才有機會得到保障合約。

▲畢斯利新賽季要力拼進活塞陣容。（圖／達志影像／美聯社）