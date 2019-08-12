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戰友西進NBL冠軍戰對決　蔣淯安、李愷諺渴望冠軍帶回

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▲台啤蔣淯安、周俊三，璞園麥班達、吳家俊、施晉堯。（圖／籃協提供）

▲蔣淯安有機會拿下NBL冠軍殊榮。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

本屆大陸NBL聯賽的冠軍決賽可說有另類「台灣味」，由安徽文一vs.廣西威壯的冠軍賽戲碼，就有3名台灣球員蔣淯安、李愷諺、林明毅將登場亮相。其中，蔣淯安與李愷諺更是台啤老隊友，上季兩人在SBL決賽爭冠失利，此次也都表態，最大目標就是要將NBL冠軍抱回。

此次NBL共吸引10名台將前進效力，寫下歷年來新高紀錄，其中名氣最大者，自然就是上季SBL年度MVP蔣淯安，他在繳出生涯年表現後投入NBL聯賽，最終也幫助所屬的安徽文一過關斬將，挺進最終的NBL冠軍戰。

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而蔣淯安冠軍戰的對手廣西威壯，本季陣中也同樣有兩名台灣好手效力，包括在NBL打出身價的林明毅，以及蔣淯安的上季台啤隊友李愷諺，兩人同樣替廣西威壯取得冠軍賽門票，將與安徽文一爭奪本屆NBL最後王者殊榮。

西進首季就幫助球隊闖入冠軍戰，蔣淯安透露，「真的很開心，在NBL第1個賽季就能有此表現，也希望在台灣沒拿到的冠軍，這次能夠在NBL拿到。」

至於李愷諺也提到，「今年我和小安參加兩個聯賽，最後都打進了冠軍戰，不過這次不同的是，我們其中只會有一個人拿下冠軍，雖然本季我沒有太多上場機會，但還是想要體驗能在聯賽奪冠的滋味。」

NBL冠軍賽將於8月16日登場，首戰將於廣西威壯主場進行，同樣採取7戰4勝制，決定最終冠軍誰屬。

▲▼SBL新莊例行賽,台啤vs.富邦。李愷諺（圖／記者李毓康攝）

▲李愷諺渴望一嘗奪冠滋味。（圖／資料照）

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