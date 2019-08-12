蔣淯安NBL領軍爭冠　對手廣西威壯也有雙台將在陣

▲蔣淯安首度西進，就幫助球隊闖入NBL冠軍賽。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

本季大陸NBL聯賽吹起「台將潮」，多名SBL球星在球季結束後都轉戰效力，經過漫長賽季後，NBL冠軍決賽也將於8月16日展開。此次將由安徽文一對決廣西威壯，效力安徽的SBL上季年度MVP蔣淯安，將領軍爭取隊史第2冠，巧合的是，廣西威壯本季也有李愷諺、林明毅兩名台將效力，也讓台灣球員有望爭冠。

在SBL第16季結束後，共有10名台灣球員選擇投入大陸NBL聯賽，寫下歷年來新高，其中除了李漢昇、林明諺等原本就選擇NBL效力球員外，包括蔣淯安等SBL頂尖球星，也都選擇西進投入NBL聯賽。

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而上季SBL「年度MVP」蔣淯安所效力的安徽文一，最終也一路過關斬將殺進冠軍決賽，最終將交手NBL傳統勁旅廣西威壯，而廣西威壯本季也有李愷諺、林明毅兩名台灣後場坐鎮。

蔣淯安本季在NBL出賽31場，平均出賽近16分鐘，繳出6.2分、2.2助攻、1.2抄截，雖然帳面數據並不突出，但關鍵時刻仍是球隊後場控制局面要角。

林明毅本季平均上場21分15秒，繳出5.1分、2.3助攻、1.3抄截，李愷諺平均則是3分、1.4助攻、0.5抄截。

NBL冠軍決賽將於8月16日展開，首戰將由廣西威壯主場迎敵並享有主場優勢，此次無論冠軍屬於哪隊，都將有台灣球員拿下NBL冠軍金盃。

▲李愷諺此次也隨廣西威壯闖入NBL冠軍賽。（圖／資料照）