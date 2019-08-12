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WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

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▲葛林娜(Brittney Griner)。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛林娜(Brittney Griner)比賽中暴打對手沒人攔得住。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

WNBA的例行賽正在火燙進行，在11日達拉斯飛馬對決鳳凰城水星的比賽卻出現大規模衝突，水星中鋒葛林娜(Brittney Griner)在跟對手爭搶籃板時發生推擠，竟然一路追打對手，完全沒有人可以攔住葛林娜，最終這場比賽一共有6人遭到驅逐，在WNBA也可說相當少見。

飛馬作客水星的比賽兩軍戰況打得十分膠著，到了末節仍只有個位數的分差，不過進行到第4節中段，葛林娜在禁區內要爭搶籃板時，卻遭到飛馬中鋒安妮格(Kristine Anigwe)扯手，讓葛林娜瞬間爆氣，直接衝上去揍安妮格，結果葛林娜的隊友卻都不敢上前去制止；而飛馬隊的球員全部都上前要攔住葛林娜，但已經4個人上前了還是完全拉不住，安妮格只能一路從前場逃到後場，最終是讓一名男裁判擋在葛林娜前面才停止這場亂鬥。

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最終本戰一共有6人遭到驅逐，水星也因為這場亂鬥打亂了陣腳，從原本的領先到最終卻以77比80落敗。今年28歲的葛林娜，是2013年的選秀狀元，他被視為WNBA史上最偉大的中鋒之一，生涯一共5度入選全明星賽，同時也在2014年奪下總冠軍，過去在高中時期還有過單場25阻攻的誇張表現，也是因為有著203公分的身高以及93公斤的體重，才讓他在這次亂鬥中根本沒人擋得住。

關鍵字： WNBA水星飛馬葛林娜安妮格
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