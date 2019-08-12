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亞洲男排未拿下東奧門票　中華拚亞錦前8、亞太資格更艱難

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▲▼U23中華男排打進亞洲錦標賽冠軍戰。（圖／截自亞排聯粉絲團）

▲U23中華男排剛剛摘下冠軍。（圖／截自亞排聯粉絲團）

記者顏如玉／綜合報導

剛剛結束的東京奧運男排資格賽，率先出爐的6席參賽之位都由歐美國家拿下，亞洲球隊包括伊朗、澳洲、大陸和南韓皆遭淘汰，因此只能在接下來的亞錦賽、亞太資格賽最後一拼，也讓中華男排要爭取史上首度參加奧運難上加難。

近日在各地進行的東奧資格賽，最終由歐美國家拿下前6席參賽門票，南韓、澳洲、大陸，甚至亞洲之王伊朗都全軍覆沒，表示接下來這些國家要先拚亞錦賽前8名拿下亞太資格賽，並在亞太資格賽中奪冠才有資格進軍奧運。

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上屆奧運，亞洲由伊朗代表參賽，2012年為澳洲、2008年為日本，中華男排還未登上奧運殿堂，不過這兩年表現有目共睹，去年亞運鍍銅後，今年的亞洲U23先破日本不敗之身，後又擊敗印度摘下史上首冠創下佳績，也被看好接下來拿下亞錦賽前8不成問題。

▲▼U23中華男排打進亞洲錦標賽冠軍戰。（圖／截自亞排聯粉絲團）

▲中華男排亞錦賽前8應不成問題。（圖／截自亞排聯粉絲團）

亞錦賽將在9月13日至9月21日在伊朗進行，共16隊分成4組，每組前2名挺進8強，同時也拿下亞太區資格賽資格，中華隊本次和日本、泰國、香港分在B組，預計能挺進亞太資格賽。

不過進入亞太資格賽才是挑戰的開始，中華男排目前排世界第38名，在亞洲排第7，前頭還有世界第8的伊朗、第13的澳洲、第14的日本、第19的大陸、第23的南韓、第31的卡達等，儘管日本為地主不算在東奧門票的競爭對手內，但中華隊要爭下亞洲第一，難度相當大。

關鍵字： 東京奧運中華男排亞錦亞太資格
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