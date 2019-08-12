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東奧男排資格賽前6席沒亞洲球隊　亞太區資格賽最後機會

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▲中華男排。（圖／記者張克銘攝）

▲中華男排要爭取奧運資格更加艱難。（圖／記者張克銘攝）

記者顏如玉／綜合報導

東京奧運男排共有12席參賽資格，除去日本外已有6國在資格賽中率先拿下門票，不過全都是歐美國家，亞洲包括伊朗、南韓、大陸及澳洲全軍覆沒，都將在明年的亞太區爭取資格，也讓中華男排衝奧運難上加難。

2020東京奧運的資格賽分為兩輪，第一輪比賽的參賽隊伍包含目前世界排名前24的國家隊，分成6組、每組4隊，進行組內單循環賽，分組冠軍直接取得東奧資格，這一輪比賽中，最終由巴西、美國、義大利、波蘭、俄羅斯、阿根廷拿下奧運門票。

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在第一輪的東奧資格賽淘汰的隊伍，還有區域資格賽的機會，全世界分為五大區域，包括亞洲大洋洲、非洲、歐洲、南美洲以及中北美洲，各洲冠軍獲得剩下的5張門票，總共12支隊伍參與東京奧運。

明年初的亞太區資格賽，將由亞錦賽拿下前8名的隊伍參賽。因為本次奧運資格賽中，亞洲隊伍皆沒能取得資格，因此各國在明年亞太資格賽將會全力爭冠，包括世界第8的伊朗、第13的澳洲、第19的大陸、第23的南韓等國，都是目前世界第38的中華隊勁敵。

關鍵字： 奧運男排資格賽東京奧運中華男排亞洲男排賽
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