東奧男排資格賽前6席沒亞洲球隊　亞太區資格賽最後機會

▲中華男排要爭取奧運資格更加艱難。(圖/記者張克銘攝)



記者顏如玉/綜合報導

東京奧運男排共有12席參賽資格,除去日本外已有6國在資格賽中率先拿下門票,不過全都是歐美國家,亞洲包括伊朗、南韓、大陸及澳洲全軍覆沒,都將在明年的亞太區爭取資格,也讓中華男排衝奧運難上加難。

2020東京奧運的資格賽分為兩輪,第一輪比賽的參賽隊伍包含目前世界排名前24的國家隊,分成6組、每組4隊,進行組內單循環賽,分組冠軍直接取得東奧資格,這一輪比賽中,最終由巴西、美國、義大利、波蘭、俄羅斯、阿根廷拿下奧運門票。

在第一輪的東奧資格賽淘汰的隊伍,還有區域資格賽的機會,全世界分為五大區域,包括亞洲大洋洲、非洲、歐洲、南美洲以及中北美洲,各洲冠軍獲得剩下的5張門票,總共12支隊伍參與東京奧運。

明年初的亞太區資格賽,將由亞錦賽拿下前8名的隊伍參賽。因為本次奧運資格賽中,亞洲隊伍皆沒能取得資格,因此各國在明年亞太資格賽將會全力爭冠,包括世界第8的伊朗、第13的澳洲、第19的大陸、第23的南韓等國,都是目前世界第38的中華隊勁敵。

#Tokyo2020 Men’s Volleyball

1) Japan

2) Argentina

3) Poland

4) USA

5) Russia

6) Italy

7) Brazil



5 more to go! #FIVBOQT pic.twitter.com/dfOpOaO1K0