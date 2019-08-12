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世籃賽／國王巴格利靶子隊才拉上名單　就退出美國隊　　

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▲▼Marvin Bagley III。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴格利剛進美國隊集訓名單就要退出。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

美國男籃今年要在世界盃上尋求3連霸，先前他們也已經進行了一場隊內賽，也在陣容上進行了調整，除了裁掉楊恩(Thaddeus Young)與阿德巴約(Bam Adebayo)之外也將馬刺小將懷特(Derrick White)與國王菜鳥巴格利(Marvin Bagley III)拉上集訓名單，但現在巴格利卻表示為了要備戰新賽季，決定退出美國隊。

美國隊今年的徵招過程相當波折，許多大咖球星都選擇退出，也讓今年美國隊陣容星光比起過往黯淡許多，大多是以二線球星以及年輕小將所組成。先前在確定名單後，美國隊已經開始集訓，更已經進行了一場隊內賽，最終是由藍隊以97比78擊敗了靶子隊陣容所組成的白隊。

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儘管遭到輸球，但靶子隊陣中的懷特以及巴格利卻在比賽中表現出色，被波波維奇拉入美國隊訓練名單，但根據《紐約時報》名記者史丹(Marc Stein)報導，才剛被拉入美國隊初選名單的巴格利，為了要備戰新賽季，將退出美國隊集訓，意謂著也不會出賽今年的世籃賽。

巴格利是2018年的榜眼，上賽季他為國王出賽62場，其中有4場先發，場均出賽25.3分鐘，可以得到14.9分、7.6籃板、1助攻，同時還入選了最佳新秀陣容第一隊；現在他退出後，目前美國隊初選名單還剩下16名球員，其中就包括了也從靶子隊晉升的國王主控福克斯(De'Aaron Fox)、籃網射手哈里斯（Joe Harris）。

▲▼國王巴格利。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴格利。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世籃賽NBA國王巴格利
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