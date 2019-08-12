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亞洲U23中華男排首冠期待新秀　張育陞、詹旻翰和張昀亮奪個人獎

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▲▼ 中華男排獲得亞洲U23男排冠軍 。（圖／取自AVC）

▲中華男排獲得亞洲U23男排冠軍，詹旻翰（前排右一）。（圖／取自AVC，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲U23排球錦標賽順利在緬甸結束，中華男排本屆勇闖冠軍戰，並以3比1擊退印度，奪下隊史第一座的冠軍，更在個人獎項中就抱走了三項，而這批小將中，從塞爾維亞籍的總教練Moro帶領，從亞俱盃、世大運，一直到亞錦賽，許多潛力新秀慢慢出頭，也讓人更期待未來國家隊。

過去最佳成績銅牌的中華隊小組分在C組，和巴基斯坦、卡達以及巴林同組，先是以直落三擊敗卡達和巴林，但是1比3不敵巴基斯坦，以2勝1敗進入複賽後，碰上A組第一的澳洲，首局則是驚險鏖戰，最後再以3比0擊敗澳洲，複賽第二場則再以3比0擊退斯里蘭卡。

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▼林宜暉。

▲▼ 中華男排獲得亞洲U23男排冠軍 。（圖／取自AVC）

中華隊八強遭遇大陸，則是漂亮的以3比0挺進4強，連續三屆都晉級4強，接著和日本上演五局大戰，最後一刻強心臟挺住以3比2搶下冠軍戰門票對上印度，最後再以3比1收下隊史第一座U23冠軍，成功締造歷史，8場比賽中只輸掉1場比賽，成績斐然。

在中華排協安排下，今年國家隊分為一二隊，U23成員來自國家隊二隊，總教練依舊是塞爾維亞籍的Moro，本次參賽的入選成員有劉佳昌、柯凱傑、陳政錡、林宜暉、顏振富、詹旻翰、黃澄浩、宋柏霆、周建宏、張育陞、張昀亮、鄭文貴、林昱丞、蔡承翰。

▼張昀亮。

▲▼ 亞洲U23男排，中華男排直落三大陸 。（圖／取自AVC，下同）

多數選手都有參與7月的世大運，其中宋柏霆、陳政錡、劉佳昌表現都十分出色。而在本屆U23中，劉佳昌更在冠軍戰獲得賽事最佳舉球員，在最後大會選出的8項個人獎項中，中華隊就抱走了三項，最佳副位攻擊手張育陞、大會MVP詹旻翰、最佳自由球員張昀亮。

▼劉佳昌。

▲▼ 亞洲U23中華男排退斯里蘭卡進入8強 。（圖／取自AVC）

而這幾位未來新星現在都效力於企業聯賽，劉佳昌效力於MIZUNO，在亞俱盃、世大運中都可以見到他的活躍身影，雖然經驗還不足夠，但在國際大賽多加磨練，有望成為未來國家隊的主力舉球員。張育陞在本屆的表現相當出色，對上大陸一役更是全場得分王，目前效力台電男排。

被選為最有價值球員的詹旻翰，也是來自於台電男排副攻手，本屆頻頻在重要時刻送出關鍵進攻，幫助球隊贏球。林宜暉更是入選去年亞運奪銅的一代黃金陣容之中，過去更參加過世排賽、亞洲盃、亞錦賽等，這次領軍學弟，在中間手位置成為球隊的重要人物。

▼張育陞。

▲▼ 亞洲U23中華男排退斯里蘭卡進入8強 。（圖／取自AVC）

另外，宋柏霆、陳政錡在亞俱盃和世大運的表現也逐漸穩定，宋柏霆過去更是在亞俱盃、世大運賽事，當學長吳宗軒攻擊受阻時，幫助球隊搶下分數。Moro總教練過去曾提到，這批U23成員跳級參加了亞俱盃，世大運的對手也有很多歐洲的頂尖強隊。

U23男排在亞俱盃的表現不如預期，不過Moro總教練希望，球員在經過跳級的磨練之後，回到相同的級別賽事，能夠發揮出更好的水準。如今U23拿下首座冠軍，也慢慢看出男排的成長以及收穫，為接下來的奧運資格賽，以及後續的國際賽事，能夠有更多優秀有潛力的選手，進入一隊披上國家隊戰袍。

▲▼ 中華男排獲得亞洲U23男排冠軍 。（圖／取自AVC）

關鍵字： 亞洲U23中華男排張育陞詹旻翰張昀亮
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