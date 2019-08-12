王星皓200混奧運A標史上首人　目標奧運決賽再創台灣紀錄

▲王星皓。（圖／大專體總提供／資料照）

記者潘泓鈺／綜合報導

王星皓2個月內游出2個台灣新紀錄，拿坡里世大運200公尺混合式奪銅，摘下台灣歷史第一面游泳世大運獎牌，香港公開賽再突破，一舉達到台灣泳壇史無前例的奧運A標。王耀偉教練表示，王星皓下個目標就是去年差點達A標的400公尺混合式，更要放眼明年游進奧運決賽。

王星皓11日的香港公開賽200公尺混合式，以2分14秒79打破拿坡里世大運的1分59秒87全國紀錄，更是達到1分59秒67的2020年東京奧運A標，不只是台灣歷史第一位達到奧運A標的游泳選手，更是台灣各項目首位達到東奧A標的男子選手。

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「王星皓的弱項是仰式，但今天表現突破很多，比世大運的時候快0.5秒左右，其他3式則保有水準，」王星皓的父親王耀偉教練說到，「前100公尺是58秒86左右，看到這次仰式的突破就大概知道會破全國紀錄，就看最後有沒有達到奧運A標。」

這2個月王星皓出賽相當密集，從5月底的日本公開賽，再到6月中全國分齡賽、7月初拿坡里世大運、7月中南韓FINA光州世錦賽，休息不到2週就出征香港公開賽，王耀偉表示，期間完全沒有時間做訓練，只能針對弱項去叮嚀、調整。

香港公開賽可以說是王星皓的福地，去年在此出賽400公尺混合式，游出4分15秒86的新全國紀錄，雖然當時還不是奧運取標範圍，但僅差距A標0.02秒仍讓台灣泳壇相當振奮，雖然今年400混還沒達到A標，不過王星皓先在200混開創台灣歷史新頁。

王耀偉表示，王星皓下個目標就是400公尺混合式，更希望能夠站在奧運決賽舞台，而過去台灣泳將僅有「蝶王」許志傑一人曾在2008年北京奧運晉級準決賽。接下來王星皓將出賽8月底台中舉行的總統盃，之後預計將赴日本移地訓練，也有計畫明年出國長期訓練。

▲台灣游泳史上第一人！王星皓在香港公開賽200混奪金，達到奧運A標。（圖／中華泳協提供）