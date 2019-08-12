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阿根廷男排勝大陸取奧運　賽後瞇瞇眼動作歧視亞洲人惹議

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▲阿根男排廷戰勝中國，賽後合影竟有球員做歧視亞洲人動作。（圖／CFP）

▲阿根男排廷戰勝中國，賽後合影竟有球員(7號)做歧視亞洲人動作。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

奧運男排資格賽在中國進行，而在11日地主中國對決阿根廷的比賽，最終由阿根廷以3比2帶走勝利，第一個搶下奧運資格，不過在賽後合影，阿根廷男排球員竟做出歧視亞洲人的動作，將眼角往上拉形成「瞇瞇眼」，這也引起中國球迷不滿。

阿根廷男排作客中國的比賽，在第一局慘遭壓制以19比25落敗，不過在第2以及第3局阿根廷很快做出調整，以25比22、25比21拿下，最終阿根廷也順利以3比2擊敗中國，取得奧運的資格，而中國選手賽後大方承認兩軍的實力差距，認可阿根廷男排是世界強權。

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雖然中國男排展現氣度，不過阿根廷卻在賽後合影時，竟有3名選手做出歧視亞洲人的動作，他們將眼角往上拉形成「瞇瞇眼」，這個動作在國際上被視為對亞洲人相當不友善的動作，是在嘲諷亞洲人眼睛小，這樣的舉動也引起中國球迷非常不爽，而這3人之中，其中一人還是過去曾到上海效力2個賽季的康提(Facundo Conte)(7號)，這更讓中國球迷憤怒，認為他不懂的感恩。

但根據陸媒報導，康提做這個動作，他表示並沒有任何惡意，只是在模仿合影的「達摩娃娃」，並且慶祝拿到奧運門票，沒有要歧視誰。只是在先前奧運女排資格賽上，俄羅斯教練布薩托(Sergio Busato)在球隊贏了南韓後，也做出相同動作，讓南韓向國際排球總會提出抗議，但目前中國則還未有任何上訴的消息。

▲俄羅斯教練拉眼角疑似歧視亞洲人。（圖／翻攝自IG／danaka_sei）

▲先前俄羅斯女排教練也做拉眼角歧視亞洲人動作。（圖／翻攝自IG／danaka_sei）

關鍵字： 排球奧運男排資格賽瞇瞇眼歧視亞洲人
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