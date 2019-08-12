世籃賽／塞爾維亞傳惡耗　「歐洲王」特奧多西奇退賽

▲特奧多西奇因傷退出世籃賽。（圖／取自FIBA官網）



記者張曜麟／綜合報導

世籃賽將在31日開打，各國都進入最後備戰階段，熱身賽也已經逐漸開打，不過身為世界強權的塞爾維亞卻傳來噩耗，當家控衛特奧多西奇(Milos Teodosic)在與立陶宛的熱身賽中不慎受傷，將無法出戰今年的世籃賽。

塞爾維亞近年不斷給予美國隊極大的壓力，除了自身團隊攻勢猛烈之外，最重要的就是有特奧多西奇串連起全隊，身為後場重要指揮官，特奧多西奇在今年的世界盃資格賽中，也在最後2場代表塞爾維亞出賽，面對愛沙尼亞得到了16分、10助攻；面對以色列則有11分、9助攻進帳。

請繼續往下閱讀...

在國際賽場表現出色的特奧多西奇，原先非常期待今年的世籃賽，不過他卻在昨天面對立陶宛的熱身賽中，不慎腳部受傷，經過一天MRI的檢測後，最糟的情況還是發生，「歐洲王」傷勢過於嚴重，將無法代表塞爾維亞出戰世籃賽，據檢查結果顯示，特奧多西奇是足底筋膜炎的情況更加嚴重。

特奧多西奇在2017年從歐洲戰場轉戰NBA，不過因為無法適應強度，導致他在快艇的出場時間受到限制，在洛杉磯的2個賽季一共只打了60場比賽，場均出賽21.4分鐘，僅得到8分、4助攻。雖然在NBA不如意，但特奧多西奇在歐洲戰場仍是相當頂尖的球員，過去曾6次入選歐洲聯賽最佳陣容，而在國際賽上，他曾率隊在2009年奪下歐洲盃冠軍、2014年的世錦賽亞軍以及2016年奧運亞軍。

儘管特奧多西奇退賽，但塞爾維亞陣中仍有金塊中鋒約基奇(Nikola Jokic)、剛從溜馬轉到爵士隊的射手波格丹維奇(Bogdan Bogdanovic)、「巨神兵」馬揚諾維奇(Boban Marjanovic)這些NBA球員。今年塞爾維亞分在D組，同組的還有安哥拉、菲律賓、義大利。

▲特奧多西奇曾率塞爾維亞奪下奧運銀牌。（圖／達志影像／美聯社）