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羅傑斯盃／小威含淚傷退產後仍一冠難求　地主新星首封后

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▲羅傑斯盃，小威(Serena Williams)含淚傷退。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅傑斯盃冠軍戰，小威含淚傷退。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

羅傑斯盃女單冠軍戰，手握23座大滿貫冠軍的小威廉絲(Serena Williams)面對地主小將安德列絲庫(Bianca Andreescu)，卻在首盤1比3落後時背傷發作，只好含淚退賽，產後復出還沒拿下任何冠軍，而對手則拿下本賽季第二冠。

小威本次羅傑斯盃先後復仇大坂直美、逆轉會外賽殺進來的捷克21歲黑馬鮑茲科娃(Marie Bouzkova)，自去年3月產後復出以來，第4度殺進冠軍戰，面對同樣傷癒復出的「地主希望」，被看好有望摘下產後第一冠。

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剛開賽時，小威還能維持實力保發，不過第二局開始出現問題，一度申請醫療暫停，雖然後來回到場上，但卻沒辦法堅持太久，在1比3落後時小威表示自己無法繼續打下去，確定因傷退賽，回到休息區也難掩失落直接淚灑球場。

儘管沒有太多激戰就拿下冠軍，安德列絲庫卻沒有馬上慶祝，而是給予小威鼓勵安慰，溫馨一幕讓球迷讚賞，不過這一失利對小威影響頗大，直到頒獎典禮仍淚流不止，「我很抱歉，今天我嘗試過了，但還是無法打下去。」，僅管傷退讓美網蒙上陰影但小威仍表態，自己和團隊仍會堅持下去。

▲羅傑斯盃，加拿大安德列絲庫(Bianca Andreescu)奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅傑斯盃，加拿大安德列絲庫奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 羅傑斯盃小威產後傷退地主
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