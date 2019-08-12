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射擊不定向飛靶參加芬蘭世界盃　爭取奧運參賽門票

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▲▼ 世大運射擊金牌楊昆弼 。（圖／大專體總）

世大運射擊金牌楊昆弼 。（圖／大專體總提供）

記者王翔／綜合報導

爭取2020東京奧運參賽資格是我國各培訓隊選手今（108）年最重要的備戰奧運目標，奧運射擊（不定向飛靶）培訓隊已前往芬蘭拉赫蒂參加本（8）月13日至23日舉行「2019年射擊世界盃」，該場賽事也是取得明（109）年奧運射擊參賽資格的重要賽事之一。

射擊是我國競技運動重點發展運動種類之一，為延續2018年雅加達-巨港亞運創下2金1銀1銅佳績，故自亞運結束後，教育部體育署偕同國家運動訓練中心輔導中華民國射擊協會啟動備戰2020東京奧運培訓作業，推動菁英選手專案培訓，協助選手各項器材設備資源得以一次到位，期使在訓練槍彈資源充足供應且無後顧之憂下，積極培訓及參加各項國際賽事。

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教育部體育署表示，菁英選手楊昆弼在客製化專案培訓及補助添購射擊運動槍枝與足量彈藥等資源到位，在上個月參加2019拿坡里世大運獲得男子不定向飛靶金牌及混雙不定向飛靶銀牌；另其他選手劉宛渝獲得女子不定向飛靶金牌及混雙不定向飛靶銀牌，郭冠廷及余艾玟獲得混雙10公尺空氣手槍金牌，林穎欣獲得女子個人10公尺空氣步槍銅牌及女子團體10公尺空氣手槍銀牌，總計獲得3金2銀1銅成績，達到以賽代訓的成效，也顯示備戰奧運的狀態良好。

目前射擊取得女子25公尺手槍1席參賽資格及女子10公尺空氣手槍1席參賽資格。此次奧運射擊培訓隊派出不定向飛靶選手參賽，包括了楊昆弼、劉宛渝以及四屆奧運選手林怡君等7位選手，將全力在荷蘭拉赫蒂賽事中爭取更多奧運參賽席次。

▲▼ 世大運射擊金牌楊昆弼、劉宛渝 。（圖／大專體總）

世大運射擊金牌楊昆弼、劉宛渝 。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 射擊不定向飛靶奧運參賽
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