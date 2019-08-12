吳彥澍FC琉球試訓開眼界　最快企甲第三循環為航源出賽

▲吳彥澍7月初已經跟著航源練球。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／新北報導

「高校大物」吳彥澍跳級入選U23和國家隊，花蓮高中畢業後決定就讀輔仁大學，未來進入航源，8月更是前往日本J2的FC琉球測試一周。吳彥澍回國後談到，「看到什麼是真正的職業球團，讓我大開眼界，希望未來還有機會再出去看看。」

現年19歲的吳彥澍在2018年印度英雄盃被選入國腳後，並首次出賽，更曾入選印尼雅加達亞運U23陣容，以及在U19足球錦標賽對上阿拉伯聯合大公國一役中，一記世界波破門備受矚目，而他在花中畢業之後，也選擇進入輔大，之後效力航源，希望有機會挑戰亞足聯盃（AFC）。

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▼吳彥澍FC琉球測試 。（圖／航源提供，下同）

不過就在吳彥澍才和球隊練習一周之後，就獲得收到日本J2聯賽的 FC琉球邀請，8月初前往測試一周。吳彥澍回國後談到自己在FC琉球的感受，「看到什麼是真正的職業球團，硬體、軟體、後勤、教練團、各個場館都很專業，滿值得我們球隊或是台灣足球效仿。」

吳彥澍說，「我就是練習賽、對抗、基本的6打6都有跟一線隊的一起踢，印象深刻的就是他們打球的節奏非常快速，會讓你思考更加速，台灣節奏比較慢，處理球起來可能就比較從容，在那邊快速壓迫，就是要趕快做決定，那邊的強度和水平真的差很多。」

「思考上有點跟不上，不是身體的，就是他們會知道球的下一步和下下一步在哪裡。」吳彥澍提到，「這次出去是滿好的刺激，讓我大開眼界，不會擔心之後，因為這就是我必須努力的動力，期待下一次有沒有再有機會和其他隊伍一起出去，試訓還是想去日本，日本相較其他國的聯賽質量更高。」

即將成為大一新生的吳彥澍，接下來除了開學後的大專盃備戰以外，「企業甲級聯賽第三輪（循環）就可以報名、可以替補，教練有說沒有意外的話應該會登錄，能遇到每一隊伍都是挑戰，都是不一樣的打法，我目前在輔大裡面的目標，就是能不能先發上場比較重要，我對我自己還是要多磨練，經驗還是不夠。」

▼吳彥澍分享測試感想 。（圖／記者謝孟儒攝）