亞沙排／澎湖首辦國際賽　選手喊讚：希望每年都辦！

▲澎湖首次舉辦亞洲沙灘排球公開賽，顧乃涵和劉碧欣讚辦得很好。（圖／中華排協提供）



記者路皓惟／澎湖報導

澎湖首次舉辦亞洲沙灘排球公開賽，在中華男子一隊王進如／謝雅仁奪銀後，畫下完美句點。對於澎湖首度舉辦國際賽，參賽選手們都給予高評價，讚高規格的場地媲美世巡賽等級，我國沙排一姊顧乃涵也期望未來能夠繼續舉辦國際賽。

比賽場地從無到有一點一滴建設起來，球柱、球網等設備都從日本運來，包括球柱、球網等設備都是從日本運來，而600個觀眾席看台則是從台灣海運過來。另外，光是球場的整沙工作就足足用了3次，就是要帶給選手最好的競技環境。

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中華女子第一組合顧乃涵和劉碧欣，近年經常到各國征戰，國際賽經驗豐富，對於澎湖首次舉辦都給予高度肯定。「賽事辦得非常好，從比賽環境到工作人員都一次到位，感覺像是辦過很多屆，也希望每年都能在澎湖舉辦賽事。」顧乃涵表示。

劉碧欣也給場地高度評價，大讚場地已有世巡賽的等級，她說：「雖然澎湖是第一次辦國際賽，但辦得非常好，工作人員效率高，用心照顧選手，設施有世巡賽等級，希望能夠多辦比賽。」

亞洲沙灘排球公開賽為是亞洲排球聯合會（AVC）年度正式賽事之一，也是奧運積分賽，本次賽事吸引17國、48隊伍參賽，總計96名好手。「希望可以透過這場賽事讓世界看到台灣，讓國外選手認識這座美麗的寶島，打響國際知名度。」劉碧欣說。

▲亞洲沙灘排球賽（澎湖站）為奧運積分賽，國際高規格場地。（圖／記者張克銘攝）