亞沙排／顧乃涵、劉碧欣無緣獎牌　啟程莫斯科再戰

▲中華顧乃涵／劉碧欣銅牌戰敗給日本組合。（圖／中華排協提供）



記者路皓惟／澎湖報導

2019年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站11日女子銅牌戰，中華第一隊顧乃涵／劉碧欣敗給日本組合長谷川曉子／二見梓，一日兩敗以第4名收場無緣頒獎台。落敗之後兩人很快收拾心情，即將於12日前往俄羅斯參加世巡賽莫斯科站，盼在四星層級的比賽中累積更多經驗。

我國女子沙排最強拍檔顧乃涵／劉碧欣在準決賽以23比21、14比21、13比15不敵去年亞運銅牌印尼組合Dhita Juliana／Putu Utami，下午季軍戰狀況不盡理想，兩人賽後都難掩遺憾，顧乃涵說：「我們不夠冷靜，是輸給自己。」

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顧乃涵指出，今天面對日本組合，發球成功率不高，沒有威脅性，對手接發球沒有太多挑戰，加上第一時間的攻擊沒有成功，導致自亂陣腳落敗。

此外，搭檔劉碧欣出現腿部不適的情況，但她不認為傷勢有對比賽造成影響，仍是先檢討自己的表現，「打得爛透了，完全是自己的問題，越想要表現卻反而無法表現出來。」

雖然無緣頒獎台的感覺很難受，但兩人即將於12日出發莫斯科繼續累積奧運積分，期待不只是打出佳績，更是希望透過與世界頂尖球員交手，能累積更多經驗，「輸球是成功的開始，四星層級很高，許多歐美好手都會參賽，當作學習經驗，學習歐美好手的打法。」劉碧欣說。