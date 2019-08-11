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亞沙排／王進如、謝雅仁奪銀　創下亞巡賽最佳成績

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▲亞沙排,中華男子王進如／謝雅仁奪銀牌，創兩人世巡賽最佳成績。（圖／中華排協提供）

▲王進如／謝雅仁奪銀牌，創兩人世巡賽最佳成績。（圖／中華排協提供）

記者路皓惟／澎湖報導

2019年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站11日進行男子冠軍賽，首戰落敗後一路過關斬將的「冬瓜排骨湯」王進如／謝雅仁，強碰去年亞運銀牌印尼組合Ade Candra Rachmawan／Mohammad Ashfiya，儘管最終以13比21、18比21吞敗，但還是寫下兩人在亞巡賽的最佳成績。

上午準決賽王進如／謝雅仁以2比1險勝去年亞運銅牌印尼組合，闖進冠軍賽，但冠軍戰對上雅加達亞運銀牌的印尼組合，沒有辦法延續連勝，但仍為地主留下銀牌。

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準決賽擊敗去年亞運銅牌，王進如笑說，可能比賽時間太早（早上8點），對手「還沒睡醒」，狀況並不理想。謝雅仁則認為，因為摸清對手實力，能夠盡情發揮，加上運氣不錯，是奪勝關鍵。

這對「冬瓜排骨湯」組合很可惜未能連宰印尼組合，謝雅仁表示，下午續戰則明顯體力有些落差，「我們還是有段距離，這是我們繼續前進的動力。」儘管無緣奪冠，但已是兩人合作的最佳成績，

王進如／謝雅仁今年三月在世巡賽一星級賽事曾拿下銀牌，但過往參加亞巡賽從未進過8強，這次直接搶下銀牌，兩人都非常興奮，王進如說：「過去甚至連資格賽都打不進，希望能留住這次比賽經驗，往後征戰能更加順利。」謝雅仁則表示：「真的很不可思議，能突破過去紀錄，對我們來說都是趟奇妙旅程。」

▲亞沙排,中華男子王進如／謝雅仁奪銀牌，創兩人世巡賽最佳成績。（圖／中華排協提供）

▲亞沙排決賽王進如／謝雅仁敗給去年亞運銀牌組合。（圖／中華排協提供）

關鍵字： 亞沙排澎湖王進如謝雅仁
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