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亞洲U23中華男排7勝1敗奪冠　繼亞運銅牌再高峰衝向奧運

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▲▼ 亞洲U23男排，中華男排直落三大陸 。（圖／取自AVC，下同）

▲亞洲U23中華男排奪歷史首冠。（圖／取自AVC）

記者路皓惟／綜合報導

2019第三屆亞洲U23排球錦標賽，中華排協培訓改革有成，前兩屆都獲季軍的中華男排，本屆預賽就打出王者風範，在敗給巴基斯坦後，複賽連取3勝挺進4強，更打破日本不敗之身，最終決賽擊退印度，以7勝1敗之姿奪隊史首冠，站上亞洲之巔。

中華男排預賽分在C組，預賽首戰直落三輕取巴林，第二戰對上卡達再次以直落三奪得2連勝，第三戰與同是兩勝的巴基斯坦交手，最終中華隊1比3落敗，以分組第二晉級複賽。

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進入複賽後，中華隊碰上A組第一的澳洲，以3比0擊敗澳洲，複賽第二場同樣以3比0擊退斯里蘭卡，越戰越勇的中華男排對上大陸再以直落三奪勝，搶下晉級4強的門票。

4強面對保持不敗之身的日本，雙方過去交手2次中華還未奪勝過，如今再度相遇，中華先下2局後，遭到日本連奪2局扳平，關鍵第五局雙方拚到14平手還未能分出勝負，中華最終挺住壓力以19比17奪勝，驚險闖進決賽。

冠軍戰面對印度隊，中華男排攻守表現絕佳，向眾人展現出亞洲霸主的氣勢，在經歷一場四局大戰中，以25比21、25比20、19比25、25比23擊敗印度，奪得U23隊史首座冠軍，締造隊史最佳成績。

中華男排近年成績也是有目共睹，去年雅加達亞運奪下暌違20年的銅牌，繼1998年曼谷亞運後再摘獎牌，如今中華男排又於亞洲U23錦標賽奪下首座冠軍，接下來男排將要進軍亞錦賽，朝東京奧運前進。

▲▼ 亞洲U23中華男排退斯里蘭卡進入8強 。（圖／取自AVC）

▲中華男排下個任務拚亞錦賽，目標東京奧運。（圖／取自AVC）

關鍵字： 中華男排U23排球錦標賽
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