09梯水貨榜眼渴望重返NBA　塔比特公鹿試訓拚復出

▲塔比特力拚重返NBA舞台。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2009年NBA選秀以首輪第2順位被灰熊所選上，身高221公分的塔比特(Hasheem Thabeet)卻從未在NBA舞台展現「選秀榜眼」應有的實力，僅在NBA留下5季平均2.2分、2.7籃板、0.8阻攻的平淡成績。但自2013-14賽季便消失於NBA舞台的他，卻傳出下周將接受公鹿測試，希望能拚回NBA殿堂。

身高221公分的塔比特，在2009年NBA新人選秀會上，被灰熊以首輪第2順位選進，當時灰熊甚至跳過了過哈登(James Harden)、柯瑞(Stephen Curry)等當今聯盟頭號戰將，只為了當年塔比特展現出的強大未來與可能性。

請繼續往下閱讀...

但這樣的夢幻身材條件，卻從未在NBA展現應有的宰制能力，塔比特NBA生涯5季分別效力灰熊、火箭、拓荒者及雷霆，生涯平均上場時間僅有10.5分鐘，留下平均2.2分、2.7籃板、0.8阻攻，並自2014年後徹底消失於NBA戰場。

其後塔比特雖一度嘗試在NBA發展聯盟重振，但隨後輾轉流連於各國聯賽，2017年甚至來到日本B.League加盟橫濱B.海盜船效力。

據了解過去一年塔比特努力改善個人的體態條件，他也將在下周接受公鹿的測試，希望能以32歲的年紀，拚回NBA舞台。

▲當年包括柯瑞、哈登等超級球星，選秀順位都低於塔比特。（圖／達志影像／美聯社）