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歷史最佳！亞洲U23中華男排奪首冠　四局大戰擊退印度

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▲▼U23中華男排打進亞洲錦標賽冠軍戰。（圖／截自亞排聯粉絲團）

▲U23中華男排奪得亞洲錦標賽歷史首冠。（圖／截自亞排聯粉絲團）

記者路皓惟／綜合報導

亞洲U23男子排球錦標賽冠軍戰11日登場，已經締造隊史最佳成績的中華男排，決賽與印度打了一場四局大戰，最終以25比21、25比20、19比25、25比23擊敗印度，奪得U23隊史首座冠軍！

本屆預賽先後擊敗同組卡達和巴林，雖然1比3敗給巴基斯坦，仍以2勝1敗晉級複賽。接著依序擊退澳洲、斯里蘭卡和大陸，連續第3屆挺進4強。4強賽中華男排以3比2打破日本不敗之身，挺進決賽，締造隊史最佳紀錄。

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冠軍戰面對來勢洶洶的印度隊，一開賽互相拉鋸，在雙方戰成12平後，中華隊拉出領先優勢，雖然印度隨後幾次進攻得手，但中華隊進攻更為凌厲，將領先擴大致19比14，即便出現失誤，但仍保有著2至3分的領先，以25比21率先拿下首局。

▲▼U23中華男排打進亞洲錦標賽冠軍戰。（圖／截自亞排聯粉絲團）

▲U23中華男排首次打進亞洲錦標賽冠軍戰。（圖／截自亞排聯粉絲團）

第二局雙方你來我往，比數呈現拉鋸，印度亟欲擴大領先優勢，不過中華隊表現頑強，分差控制在5分以內。印度16比13領先時進入技術暫停，隨後中華隊打出一波6比2攻勢，取得19比18領先。落後的印度失誤連連，中華隊以25比20拿下次局。

第三局中華隊火力全開，開局就取得4比2領先，接著雙方又是一陣激戰，多次互相交換領先，兩隊在打成9平後戰況仍膠著，處於落後的中華隊連得3分以15比14要回領先，但很快印度又反超前，並以21比19領先。中華隊喊出暫停後，印度拉出一波6比0攻勢，以25比19扳回一城。

第四局中華隊打出一波3分攻勢，以5比2領先印度，接著維持在2、3分的領先。陷入危機的印度把握我方失誤，該局首次追平形成13比13。在比數形成拉鋸戰之際，中華隊卯起來連拿4分取得19比15領先，隨後印度追到1分差一度讓戰況緊張，最終以25比23驚險奪勝。

亞洲U23男子排球錦標賽自2015年開始舉辦，每兩年舉辦一次，伊朗分別於2015年和2017年奪得二連霸，而前2屆都拿下季軍的中華隊，今年創下隊史最佳成績，更摘下第一座U23冠軍。

▲▼U23中華男排打進亞洲錦標賽冠軍戰。（圖／截自亞排聯粉絲團）

▲U23中華男排奪首冠是史上最佳紀錄。（圖／截自亞排聯粉絲團）

關鍵字： 中華男排U23排球錦標賽
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