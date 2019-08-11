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台灣游泳史上第一人！　王星皓200混達奧運A標游進東奧

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▲2019年拿坡里世大運，王星皓，200公尺混合式銅牌。（圖／大專體總提供）

▲王星皓成為台灣游泳史上第一位達奧運A標的泳將。（圖／大專體總提供）

記者路皓惟／綜合報導

台灣游泳好手王星皓在11日香港公開賽200公尺混合式項目，以1分59秒44成績游進東京奧運，成為台灣游泳歷史上第一位達成奧運A標的選手，同時也改寫自己在今年拿坡里世大運締造的全國紀錄。

去年香港公開賽400公尺混合式，王星皓游出4分15秒86的成績，距離奧運A標僅差距0.02秒，成為台灣史上最接近奧運A標的選手。如今，本次香港公開賽王星皓不再遺憾，以1分59秒44奪金，成績達奧運A標（1分59秒67），是台灣史上第一位達到奧運A標的游泳選手，並且刷新自己締造的全國紀錄。

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來自台體大的游泳超級新星王星皓，在今年世大運200公尺混合式，以1分59秒87成績奪銅，摘下台灣歷史首面獎牌，刷新當時的全國紀錄。加上2017年台北世大運4x200公尺自由式接力的經驗，王星皓是台灣第一位連續2屆世大運皆游進決賽的游泳選手。

王星皓在國三身體抽高後開始發光發熱，2017年全中運4度改寫大會紀錄並豪奪3金，就讀台體大以一年級新鮮人身份代表中華隊出戰台北世大運，大器晚成的他現在更是為台灣游泳創下史無前例的歷史紀錄。

▲台灣游泳史上第一人！王星皓在香港公開賽200混奪金，達到奧運A標。（圖／中華泳協提供）

▲王星皓在香港公開賽200混奪金。（圖／中華泳協提供）

關鍵字： 王星皓游泳奧運A標200混合
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