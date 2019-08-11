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SBL／富邦勇士飛抵曼谷　亞冠盃資格賽13日首戰印度

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▲富邦勇士飛抵曼谷，備戰此次亞冠盃資格賽。（圖／取自富邦勇士粉絲專頁）

▲富邦勇士飛抵曼谷，備戰此次亞冠盃資格賽。（圖／取自富邦勇士粉絲專頁）

記者杜奕君／台北報導

2019年亞冠盃資格賽，此次於泰國曼谷開打，身為上季SBL冠軍隊的富邦勇士，也受邀參加此次賽事，全隊並於11日飛抵曼谷，準備迎接即將到來的3場比賽。此次除了雙洋將加持下，「噴射機」張宗憲也歸隊參戰，另外也找來日前曾報名CBA選秀的小將林秉聖加入，勇士軍團首戰將是13日對上印度Punjab Police隊。

日前才宣布新賽季將轉戰ABL東南亞職籃，上屆SBL冠軍富邦勇士此次仍受邀參加本屆亞冠盃賽事，全隊11日一早便啟程前往泰國，迎接即將到來的3場比賽。

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此次亞冠盃可採「雙洋將」制，富邦除了先找來上季冠軍賽MVP賈西亞(Charles Garcia)外，也找來曾效力南韓KBL的控衛路易斯(JeQuan Lewis)進行測試，另外10名本土球員還包括賴廷恩、張宗憲、張伯維、林秉聖、蕭順議、蔡文誠、林郅為、吳宏興、楊興治、劉韋辰。至於林書緯、洪志善在新約尚未談妥情況下，則依舊未隨隊出征。

而富邦勇士在本次亞冠盃資格賽的3戰對手，分別為13日晚間18時交手印度Punjab Police、14日晚間18時交手新加坡SAFSA、15日晚間20時30分交手泰國Hi-Tech Bangkok City，爭取晉級本屆亞冠盃會內賽資格。

▲富邦勇士張宗憲、蔡文誠、米歇爾。（圖／籃協提供）

▲富邦勇士出征此次亞冠盃資格賽。（圖／資料照）

關鍵字： 富邦勇士許晉哲亞冠盃張宗憲林秉聖賈西亞賴廷恩ABLSBL籃球
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