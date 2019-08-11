亞洲盃女籃／中華24人培訓名單出爐　世大運12人全入選

▲包喜樂再次回歸，備戰本屆亞洲盃。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

為備戰9月22日至29日開打的亞洲盃女籃賽，中華隊日前在瓊斯盃結束後經過短暫休兵，也正式公布24人集訓名單，除了以彭詩晴、黃品蓁為首的8名旅外戰將入選外，此次拿坡里世大運12名女將也全數入選，另外包括瓊斯盃掛免戰牌的林育庭也再度回鍋，禁區老將蔡佩真也憑藉優異表現入選。

本屆亞洲盃女籃賽將於9月底在印度班加羅爾開打，經過先前瓊斯盃實戰演訓後，總教練華格納日前也正式提出24人培訓國手名單。

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其中包括彭詩晴、黃品蓁、王維琳、陳晏宇、黃凡珊、林仙芳、吳盈潔及大中鋒包喜樂，都確定加入助陣，另外包括拿坡里世大運的12名國手黃鈴娟、羅蘋、徐玉蓮陳薇安、韓雅恩、朱育勤、彭曉彤、林蝶、陳孟欣、羅培甄、劉昕妤和首屆WSBL選秀會「狀元」楊芷瑜，也都加入集訓陣容。

另外，此次瓊斯盃表現優異的老將中鋒蔡佩真，也再次獲得青睞入選，有機會在亞洲盃再披中華隊戰袍效力，而WSBL兩名強力戰將林育庭、鄭伊秀也順利入選，將爭取最終12人國手資格。

此次中華女籃培訓將於12日展開，目標將是9月底亞洲盃賽事，此次亞洲盃前7名及第2級獲冠軍球隊，將取得東京奧運亞太區資格賽的參賽權。

▲黃鈴娟在內的本屆世大運女籃班底，全數入選亞洲盃培訓陣容。（圖／資料照）