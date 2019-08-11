勇士主帥盛讚綠衫軍雙鋒　柯爾：極其出色

▲坦圖是此次美國男籃鋒線最主要得分火力。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

本屆美國男籃17名培訓國手出爐，最大焦點之一，就是共有4位塞爾提克球員入選，其中包括兩名年輕搖擺人鋒線坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)都讓教練團留下深刻印象，此次擔任美國男籃助理教練的勇士隊教頭柯爾(Steve Kerr)就表示，「布朗、坦圖都極其出色，他們還很年輕且還在成長。」

此次綠衫軍包括剛剛加盟的主控華克(Kemba Walker)、防守悍將史馬特(Marcus Smart)以及坦圖、布朗在內，共有4名年輕好手獲選進入美國男籃培訓陣容，其中，除了史馬特因傷暫時休兵外，包括華克、坦圖及布朗，都有極高可能性雀屏中選。

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此次擔任國家隊助理教練職務的勇士主帥柯爾就表示，「華克與坦圖的籃球技術，對我們來說是非常重要的，事實上，塞爾提克的4名球員都表現得非常好。」

柯爾提到，「坦圖和布朗都是極其出色的球員，他們目前才要進入NBA第3、4年，不僅年輕且還在成長，而且他們還有著一位出色的總教練史蒂文斯(Brad Stevens)指導著他們。」

▲布朗有極高機會能夠入選此次世界盃美國男籃正選名單。（圖／CFP）