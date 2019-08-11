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世籃賽／美國男籃持續強化　華克、米歇爾信心佳

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▲美國男籃華克、米歇爾。（圖／CFP）

▲美國男籃此次後場重任將交由「天行者」華克扛下。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

為備戰本屆世界盃男籃賽，美國男籃經過拉斯維加斯首階段集訓後，選出17名培訓國手名單，被視為此次國家隊先發後場組合的華克(Kemba Walker)、米歇爾(Donovan Mitchell)都表示，「首周集訓非常具有競爭力，全隊必定會持續進步下去。」

經歷徵招不順狀況，美國男籃在經歷首周集訓後，確定了17人培訓國手名單，將於14到16日在洛杉磯進行第2階段集訓，為8月底世界盃進行最後衝刺。

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總教練波波維奇(Gregg Popovich)直言，「目前球隊已經進入備戰階段，做為一個整體必須更加團結，我們會是一支優秀的球隊，一支擁有出色戰術執行力的球隊，現在各隊擁有更多來自NBA的球員，我們知道前方會出現什麼，但我們擁有足夠成熟的球員，這是最重要的。」

此次將扛起球隊主控，也是整個美國男籃唯一曾入選NBA年度最佳陣容的「天行者」華克就說，「我們這整周進行了很好的訓練，我們分享籃球、一起打球，互相交流，目的就是努力向前邁進。」

至於被視為此次球隊主力得分點的米歇爾則認為，「首周美國男籃進行了非常有競爭力的訓練，而這只是漫長旅途的開端，我們還會在此基礎上持續進步。」

▲美國男籃華克、米歇爾。（圖／CFP）

▲米歇爾認為美國男首周集訓相當具有競爭力。（圖／CFP）

關鍵字： 世界盃男籃賽世籃賽美國男籃華克米歇爾波波維奇NBA籃球
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