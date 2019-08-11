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中職／冠猛首度碰頭瑞安　運彩看好桃猿橫掃

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▲▼桃猿Lamigo,冠猛。（圖／記者季相儒攝）
▲冠猛。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊本周花蓮5連戰最終場11日下午5點05分交手Lamigo桃猿，兩隊皆由洋投擔任先發，統一左投瑞安（Ryan Verdugo）首度對上桃猿冠猛（Matthew Grimes），系列賽前2場都是桃猿贏球，桃猿近期3連勝、對戰統一4連勝，統一近期2連敗，今日運動彩券開盤桃猿讓統一1.5分，大小開10.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率Lamigo桃猿1.50、統一7-ELEVEn獅隊賠率2.05、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.75，統一7-ELEVEn獅隊受讓1.5分，賠率1.75、大小分開出10.5分，大分賠率1.75，小分賠率1.75、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

瑞安本季12場出賽，11場先發，64.1局被擊出83支安打，包括7支全壘打，45次三振，16次四死球，防禦率5.46，WHIP值1.51，今年遭遇桃猿4場，取得1勝敗，對戰防禦率5.40，對戰被打擊率0.294，曾被廖健富、郭嚴文、林立敲過全壘打。

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冠猛本季7場出賽，有3場先發，戰績1次救援成功，19.2局被敲23安，8三振，8次四壞球，防禦率4.12，WHIP值1.58，今年碰過統一1場，3.1局被敲3安， 2三振，2次四壞球，失掉2分自責分，最後無關勝敗。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿統一7-ELEVEn獅冠猛瑞安運彩
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