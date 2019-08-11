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雪城大學恩師：安東尼待過的球隊沒有人不喜歡他

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▲▼甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲甜瓜安東尼至今仍未獲NBA球隊青睞。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

至今仍淪落至「無球可打」窘境，NBA當代傳奇球星，曾3度奪下奧運金牌的傳奇名將「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)自上季短暫效力火箭遭釋出後，目前仍未找到新賽季落腳處。對此，他的昔日大學恩師，NCAA雪城大學名帥貝漢(Jim Boeheim)就表示，「甜瓜待過的球隊，沒有球員不喜歡他。」

這個夏天對於安東尼來說相當難熬，即便持續維持自主訓練，整體身手看來也並未退化太多，但甜瓜至今仍未獲得任何NBA球隊青睞，就連先前傳出有意投入本次世界盃美國男籃集訓，都遭到美國籃協主席柯蘭傑羅(Jerry Colangelo)的公開回絕。

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根據美國籃協說法，認為安東尼現階段加入國家隊，可能為了延續NBA生涯，因此讓國家隊分心，所以從未考慮邀請他加入集訓。

但這樣的說法，隨即遭到安東尼大學恩師，昔日也曾是美國男籃教練團成員的貝漢駁斥，並稱安東尼在國家隊時，永遠都是最受歡迎的那兩、三位球員。

NCAA傳奇教頭貝漢表示，「我認為他待過的球隊，沒有球員不喜歡他，因此只要隊裡的成員都喜歡他，我認為就不會讓人分心，只要隊裡的成員沒意見，那就不會讓人分心，這就是我的看法。」

安東尼生涯平均24分、6.5籃板、3助攻、1抄截，和詹姆斯(LeBron James)、韋德(Dwyane Wade)及波許(Chris Bosh)等戰友自2003年加入NBA開始，安東尼即便未嘗冠軍滋味，但絕對是聯盟近代最強得分機器之一，但生涯末期竟成為各隊避之唯恐不及對象，令人不勝唏噓。

▲甜瓜安東尼與大學恩師貝漢2016年攜手拿下里約奧運男籃金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲甜瓜安東尼與大學恩師貝漢2016年攜手拿下里約奧運男籃金牌。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 安東尼甜瓜NBA籃球雪城NCAA貝漢美國男籃世界盃
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