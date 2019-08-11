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孤狼畢斯利加盟活塞　08年狀元、榜眼合體聯手

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▲廣東宏遠，畢斯利（Michael Beasley）。（圖／CFP）

▲雖然傳出多支CBA球隊報價，但畢斯利最終仍選擇加盟活塞。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

生涯在NBA及大陸CBA打滾多年，2008年選秀榜眼「孤狼」畢斯利(Michael Beasley)傳出將以1年短約加盟活塞，這也讓他和2008年選秀狀元羅斯(Derrick Rose)在聯盟打滾多年後合體聚首。但諷刺的是，畢斯利先前才傳出違反NBA禁藥規定，新賽季恐將先被處以5場禁賽，才能正式為活塞效力。

現年30歲的畢斯利，上季原本還效力湖人，但在2月時遭到交易至同城快艇，隨後遭到釋出。但他之後仍獲得CBA廣東宏遠青睞，再度回歸大陸，但他僅效力5戰平均22.4分、9.8籃板、4.4助攻、1.2抄截、2.2阻攻，季後賽全數都無緣上場，但宏遠仍憑藉強大戰力奪下上季CBA冠軍。

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即便先前傳出超過兩支CBA球隊向畢斯利報價，但這位2008年首輪第2順位的榜眼前鋒，最終選擇與活塞簽下1年短約，新賽季將前進汽車城效力。

巧合的是，活塞今夏也和2008年選秀狀元「飆風玫瑰」羅斯簽下2年1500萬美金合約，羅斯與畢斯利這兩位曾經被視為可能主宰NBA戰場的兩名戰將，在歷經籃球生涯風風雨雨後，將再度聚首。

但先前畢斯利才傳出因為違反NBA禁藥規定，活塞在簽下他之後，畢斯利將先執行5場禁賽，才能正式在2019-20賽季為活塞上場效力。

▲湖人主帥華頓、畢斯利、麥基。（圖／達志影像／美聯社）

▲畢斯利將與2008年選秀狀元羅斯聯手。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 畢斯利活塞羅斯NBA籃球CBA
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