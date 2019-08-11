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亞沙排／沙排魅力更勝室內　球員直呼「回不去了！」

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▲亞沙排,中華隊顧乃涵、劉碧欣。（圖／中華排協提供）

▲沙排運動觀賞性十足。（圖／中華排協提供）

記者路皓惟／澎湖報導

排球運動在台灣相當受到歡迎，而排球又分為室內和室外，多數人從事室內排球，而我國沙排選手幾乎都從室內轉戰。儘管必須在陽光下曝曬，但通常在接觸過這項極具觀賞性的運動之後，都會深深愛上，劉碧欣直呼：「回不去了！要是能夠重新選擇，還是會選擇打沙排。」

台灣沙排選手都擁有室內排球的經驗，大多是因為教練的關係，而嘗試接觸沙灘排球。沙排與室內排球類似，但在球員技術上的要求更為全面，從攻擊、防守、攔網等技術都須具備，很適合全面性的球員挑戰。

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沙灘排球擁有室內排球沒有的獨特魅力，沙排一姊顧乃涵說：「在大太陽下可以挑戰自我極限，也能磨練智慧。像在室內不一定都能碰到球，但沙排你要攻也要守，可以展現一個球員的技術。」

▲亞沙排,中華男子王進如／謝雅仁擊敗日本一隊首闖4強。（圖／中華排協提供）

▲沙排賽場能展現球員全面性的技術。（圖／中華排協提供）

余雅萱說：「很有挑戰性的運動，你要會舉、會攻、會守，是一種技術展現。」吳信賢則表示：「沙排比賽變化大，有更多觸球機會，喜歡雙人合作的感覺。」謝雅仁認為，沙排更具挑戰性，比賽有更多的突破，過程中帶來成就感。

在炎熱的太陽下，腳踩沙石，比賽環境比起室內排球還要艱難許多，很難想像在這樣的環境中能夠一直堅持下去，但球員卻從中得到更多的成就感，這也是他們一直熱愛沙排的原因。

▲亞沙排,中華男子二隊徐振瑋(左)、吳信賢。（圖／中華排協提供）

▲沙排十分講究搭擋之間的默契。（圖／中華排協提供）

關鍵字： 沙排
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